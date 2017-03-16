Песков: Россия защитит интересы российских банков на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия обеспокоена развитием ситуации вокруг российских банков на Украине и при необходимости будет защищать их интересы. «Мы очень внимательно отслеживаем ситуацию и будем при необходимости поддерживать и защищать всеми доступными и законными средствами интересы наших кредитно-финансовых учреждений», – сказал он.

По оценке Пескова, ситуация «пугает тенденцией к деградации и усилению напряженности», а любые ограничения противоречат международному праву.

Он отметил, что президент Владимир Путин на сегодняшней встрече с РСПП готов выслушать банкиров. «Если в открытом или закрытом формате эта тема [положение "дочек" российских банков на Украине] будет подниматься, думаю, что президент будет готов обсудить ее и выслушать озабоченности наших банкиров, – подчеркнул Песков. – Можно понять обеспокоенность руководителей наших банков, которым не посчастливилось присутствовать в экономической жизни Украины».

Накануне Национальный банк Украины (НБУ) по поручению секретаря СНБО Александра Турчинова предложил запретить вывод капитала из банков с российским капиталом в пользу их материнских структур в России. Это должно стать ответом на признание в России паспортов самопровозглашенных республик Донбасса – ДНР и ЛНР.

Нацбанк предложил также ограничить предоставление межбанковских кредитов, субординированных займов и приобретение ценных бумаг, размещение средств на корсчетах, выплату дивидендов, процентов в пользу материнских структур. При этом материнские структуры могут дочерние банки докапитализировать или продать.

На Украине работает несколько «дочек» российских банков с госучастием: Проминвестбанк (принадлежит ВЭБу), ВТБ и «БМ банк» (российскому ВТБ), а также 100%-ная «дочка» Сбербанка. Кроме того, на Украине есть VS Bank, который принадлежит Сбербанку через его европейскую «дочку» Sberbank Europe. НБУ предлагает распространить санкции на все пять банков, заявил первый зампред НБУ Яков Смолий.