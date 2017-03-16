Бывший первый зампред правления Татфондбанка задержан по делу о мошенничестве

Бывший первый заместитель председателя правления Татфондбанка Рамиль Насыров и еще два бизнесмена задержаны по делу о мошенничестве, сообщает Следственный комитет России (СКР).

«15 марта по подозрению в причастности к совершению преступления задержаны бывший первый заместитель председателя правления Татфондбанка Рамиль Насыров, директор компании "Новая нефтехимия" Рамиль Сафин и директор "Роял тайм групп" Елена Леушина», – говорится в релизе. Решается вопрос о мере пресечения.

По предварительной версии, в августе 2016 г. сотрудники Татфондбанка представили в ЦБ России фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива и затем, добившись кредита более чем в 3 млрд руб., похитили деньги, переведя их в аффилированные фирмы.

ЦБ РФ 3 марта отозвал у Татфондбанка лицензию. ЦБ пришел к выводу, что санация Татфондбанка и Интехбанка невозможна из-за низкого качества активов. Татфондбанк занимал 42-е место по размеру активов, Интехбанк – 138-е. По данным ЦБ, дыра в балансе Татфондбанка по состоянию на 1 февраля 2017 г. составила порядка 96,7 млрд руб., при том что до введения временной администрации ее размер оценивался в 43 млрд руб.

Отзыв лицензии у Татфондбанка и Интехбанка для рынка стал неожиданностью – почти три месяца банки находились под управлением временной администрации.