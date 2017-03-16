Райффайзенбанк готовится обслуживать граждан с паспортами ЛНР и ДНР

Российский Райффайзенбанк, входящий в австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International, после консультаций с ЦБ готовится обслуживать клиентов с паспортами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), сказал предправления АО «Райффайзенбанк» Сергей Монин.

«Мы сделали несколько запросов на уточнение к нашему регулятору, но в принципе мы готовимся работать [с клиентами по паспортам ДНР и ЛНР]», – ответил Монин на вопрос журналистов.

Это решение может потребовать согласования с материнской структурой, уточнил он. «Будем согласовывать, очевидно, если это вопрос, который потребует группового согласования», – сказал Монин, добавив, что требования российского законодательства Райффайзенбанк соблюдал и будет соблюдать.

В феврале Россия официально объявила о признании паспортов и некоторых других документов, выдаваемых властями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Это решение принято «временно, на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании минских соглашений», говорилось в тексте указа президента Владимира Путина. Начало обслуживания российскими банками граждан ДНР и ЛНР на этой неделе послужило для Украины поводом объявить о возможном запрете «дочкам» российских госбанков выводить деньги с Украины.

У Raiffeisen крупный бизнес на Украине. Прибыль «Райффайзен банк аваль» за 9 месяцев 2016 г. составила 2,5 млрд гривен.