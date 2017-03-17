Brent торгуется на уровне $51,78 за баррель

К 8.26 мск 17 марта майские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $51,78 за баррель. К этому же времени апрельские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи торговались на уровне $48,86 за баррель. В четверг Brent подешевела на 0,1% до $51,74 за баррель, WTI - на 0,2% до $48,75 за баррель, напоминает «Интерфакс». Снижение котировок было вызвано сигналами о росте добычи в США, отмечает MarketWatch.

Поддерживают цены заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, который говорил о возможности продления договоренностей стран ОПЕК и не-ОПЕК об ограничении производства. Участники рынка заметили также слова президента «Лукойла» Вагита Алекперова, который видит целесообразность в продлении соглашения с ОПЕК о сокращении добычи нефти. Аналитики при этом по-прежнему опасаются, что рост нефтедобычи в США сведет на нет усилия ОПЕК и ее партнеров.