Банк «Спурт» рассчитывает сам справиться с проблемами – ЦБ

Казанский банк «Спурт» рассчитывает самостоятельно справиться со сложной ситуацией, которая возникла в банке, сообщил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин журналистам в пятницу.

«На самом деле, мы полностью в курсе того, что происходит в "Спурт" банке. Мы встречались, я лично встречался с его руководителем, который приезжал в Москву. Они пока сами. Руководство банка уверено в том, что они справляются с ситуацией своими силами. Пока, если бы они могли получить рефинансирование в Центральном банке или же переуступить свои активы на рынке, они предпочитают переуступать активы, так им выгоднее», - сказал Тулин.

«Спурт» начал испытывать проблемы с ликвидностью после отзыва лицензий у Татфондбанка и Интехбанка в начале марта. Банк потерял несколько миллиардов рублей из-за паники клиентов на фоне ошибочных слухов об отзыве у банка лицензии.

«Спурт» занимает 143-е место по величине активов в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА». В основном банк привлекал средства населения и размещал их в кредиты компаниям, следует из его отчетности. На 1 февраля банк привлек 11,8 млрд руб. средств населения, от компаний — втрое меньше.