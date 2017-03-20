Brent торгуется на уровне $51,36 за баррель

К 9.15 мск 20 марта майские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $51,36 за баррель. К этому же времени апрельские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) торговались на уровне $48,31 за баррель. Котировки снижаются на данных о росте количества действующих буровых установок в США. На прошлой неделе WTI подорожала на 0,6%, Brent – на 0,8%, напоминает «Интерфакс».

Нефтесервисная компания Baker Hughes в минувшую пятницу сообщила, что число действующих нефтедобывающих скважин в США на прошлой неделе выросло на 14, до 631 единицы. Показатель растет 10 недель подряд, с начала года повышение составляет 106 единиц. Добыча нефти в США поднялась до рекордных с февраля прошлого года 9,1 млн баррелей в сутки.

Представители государственной нефтедобывающей корпорации Ливии National Oil Corp. сообщили, что поставки нефти из крупнейших в стране терминалов Эс-Сидер и Рас-Лануф возобновятся в течение последующей недели или 10 дней. Поставки были приостановлены из-за возобновления вооруженных конфликтов, напоминает «Интерфакс».

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил Bloomberg, что его страна готова поддержать продление действия соглашения об ограничении добычи нефти, если общемировые запасы топлива останутся выше среднего показателя за последние 5 лет.