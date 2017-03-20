Банк России пока не намерен менять руководство АСВ – Набиуллина

Банк России пока не планирует менять руководство Агентства по страхованию вкладов (АСВ), поскольку госкорпорация хорошо справляется со своей функцией, сообщила журналистам председатель Банка России Эльвира Набиуллина в кулуарах финансовой двадцатки.

«Нет, пока не планируем (перестановки в руководстве). АСВ, на мой взгляд, очень хорошо справляется с функцией выплаты по страховым платежам при возникновении страховых случаев. И не их вина, на наш взгляд, в том, что мы считаем неэффективной нынешнюю схему, они просто действовали в рамках законодательства», – отметила она.