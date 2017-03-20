ЦБ не станет санировать банки без нового закона

Банк России предупредил, что, скорее всего, не будет санировать банки, если не будет принят закон о фонде консолидации банковского сектора, так как больше не готов выдавать на их спасение льготные длинные кредиты. Об этом заявил зампред ЦБ Василий Поздышев на круглом столе в Госдуме.

С 2017 г. ЦБ вместо кредитной схемы намерен выделять финансирование проблемному банку напрямую в капитал. Кредитная схема подразумевает выдачу инвестору 10-летнего кредита по льготной ставке 0,51% для закрытия дыры в капитале санируемого банка. Эти средства раньше можно было вкладывать в рыночные инструменты под 10–12% годовых, что позволяло инвесторам закрывать дыру в капитале банка.

«Проблема с этим механизмом заключается в следующем: мы последовательно снижаем инфляцию и процентные ставки на рынке. Буквально через год-два ставки будут совершенно другими. Чтобы закрыть отрицательные чистые активы, допустим, в 10 млрд руб., в старой системе нужно было выдать 10–15 млрд руб., а в новых экономических реалиях, при новых ставках, чтобы закрыть сумму в 10 млрд руб. на 10 лет – 20 млрд руб. и больше. Таким образом, мы наводним наш рынок практически бесплатными деньгами. Вы сами понимаете, с какими рисками столкнется наша финансовая система», – заявил зампред ЦБ.

По оценкам Банка России, в случае сохранения существующего механизма суммы кредитов, выделяемых на финансовое оздоровление банков, увеличатся в разы.

«Мы хотим как минимум на значительный период времени отойти от предоставления средств большому количеству частных банков, потому что большинство частных групп уже являются санаторами и несут на себе бремя финансового оздоровления других банков. И новые санации были бы для них новой нагрузкой и, на наш взгляд, очень тяжелой нагрузкой. Поэтому мы предпочитаем проводить новые санации через фонд консолидации банковского сектора», – указал Поздышев.

Согласно законопроекту о фонде консолидации банковского сектора ЦБ будет санировать банки лишь при условии полного списания средств контролирующих акционеров (не только субординированных кредитов, как это происходило до сих пор) – кредитов, займов, депозитов и других требований в денежной форме. Для управления фондом санации будет создана управляющая компания (УК, ООО «Управляющая компания фонда консолидации банковского сектора»). Помимо инвестирования средств из фонда в акции или доли банков законопроект допускает возможность учреждения паевых инвестиционных фондов, в которые могли бы привлекаться средства сторонних инвесторов, рассказывает представитель ЦБ: это возможность, а не обязательство при создании УК. Фонд консолидации банковского сектора будет формироваться из отчислений ЦБ – сумма инвестиций будет определяться индивидуально советом директоров регулятора.