Всемирный банк предоставил Египту $1 млрд в рамках общего кредита

Всемирный банк выделил Египту $1 млрд в рамках общего кредита, пишет газета «Аль-Яум ас-Сабиа».

Это второй транш кредита Всемирного банка Египту, общий объем которого - $3 млрд.

В конце декабря 2016 г. банк одобрил предоставление Каиру финансовой поддержки в размере $1 млрд в качестве второго транша. Эти средства будут направлены на выполнение программы египетского правительства, направленной на создание новых рабочих мест и повышение конкурентоспособности национальных предприятий.