Минтруд пытается отлучить негосударственных посредников от маткапитала – «Коммерсантъ»

В правительство направлен разработанный Минтрудом законопроект, предполагающий усиление контроля за расходованием средств материнского капитала. Чиновники предлагают исключить из числа операторов этих средств организации, которые неподконтрольны Банку России и другим госорганам, пишет «Коммерсантъ». Так, речь идет о кредитных кооперативах, работодателях, предоставляющих целевые займы, и кассах взаимопомощи. Сейчас на них приходится 7% договоров обладателей средств маткапитала. Аналогичный законопроект в начале февраля в Госдуму внес депутат от КПФР Сергей Шаргунов.

В 2017 г. сумма выплаты маткапитала в случае рождения второго или последующего ребенка составляет 453 000 руб. По данным вице-спикера Совета Федерации Галины Кареловой, 92% семей тратят выплату на улучшение жилищных условий. В Минтруде считают, что годовое обслуживание программы обходится бюджету в 340 млрд руб. До конца ее срока обязательства государства составляют 1,5 трлн руб., подсчитали в Минфине.

пДеньгами пытаются воспользоваться мошенники, использующие схемы обналичивания маткапитала. С владелицами сертификатов составляются фиктивные договоры займа, по которым они якобы получают от кредитного кооператива деньги на покупку недвижимости. На них оформляется жилплощадь, а после обращения в Пенсионный фонд деньги перечисляются кооперативу в счет погашения долга. Раскрывать статистику подобных мошеннических схем в Минтруде не стали.