Банк «Возрождение» получил годовую прибыль в 2,1 млрд рублей после убытка годом ранее

Чистая прибыль в 2016 г. по МСФО банка «Возрождение» составила 2,1 млрд руб., сообщает «Прайм» со ссылкой на отчет кредитной организации. Годом ранее банк получил убыток в 3,8 млрд руб.

За прошлый год банк сократил расходы на резервы в 2,3 раза – до 4,1 млрд руб. с 9,5 млрд руб. в 2015 г. На конец 2016 г. уровень покрытия резервами проблемных кредитов сократился до 102% со 113% на начало года.

Кредитный портфель банка «Возрождение» до вычета резервов за 2016 г. вырос на 10% до 190 млрд руб. благодаря расширению розничного кредитования на 21% – до 64 млрд руб. и портфеля кредитов юридическим лицам на 5% до 126 млрд руб.

В 2017 г. «Возрождение» прогнозирует чистую прибыль свыше 3 млрд руб., сообщил зампред правления банка Андрей Шалимов на пресс-конференции во вторник. Его цитирует «Интерфакс». При достижении целевого показателя в 2017 г. прирост прибыли превысит 42%.

В апреле прошлого года топ-менеджмент «Возрождения» прогнозировал получение чистой прибыли по итогам 2016 г. в размере 2,5 млрд руб. Целевого показателя банк не смог достичь из-за негативной динамики корпоративного портфеля, который начал расти только в IV квартале, объяснил Шалимов. В нынешнем году банк ожидает роста кредитного портфеля на 10–12%, основными драйверами будут розничный бизнес и работа с малым и средним бизнесом.