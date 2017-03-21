Греф назвал дату годового собрания акционеров Сбербанка

Годовое собрание акционеров Сбербанка России пройдет 26 мая, сообщил журналистам президент - предправления банка Герман Греф.

Он также сообщил, что наблюдательный совет Сбербанка утвердил внесение министра экономического развития Максима Орешкина, заместителя председателя ЦБ РФ Ольгу Скоробогатову и бизнесмена Леонида Богуславского в список кандидатур в совет.

«Был утвержден список кандидатов в члены наблюдательного совета. У нас в этом году в состав наблюдательного совета рекомендованы 14 человек, строго по количеству членов, мест в наблюдательном совете», - сказал Греф.

Он уточнил, что кроме Скоробогатовой, Орешкина и Богуславского в список вошли бывший премьер-министр Финляндии Эско Ахо, бывший председатель ЦБ Сергей Игнатьев, бывший министр финансов Алексей Кудрин, первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский, бывший первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян, сам Греф, первый зампред ЦБ Сергей Швецов, профессор ВШЭ Мартин Гилман, инвестиционный консультант Надя Уэллс, зампред ЦБ Надежда Иванова и ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы Владимир Мау.

Окончательно состав набсовета будет утвержден на годовом собрании акционеров Сбербанка, оно состоится 26 мая. Реестр для участия в собрании закроется 2 мая.

В число кандидатов в набсовет не вошли министр финансов Антон Силуанов, который уже был выдвинут в набсовет ВТБ, бывший председатель совета директоров Banca Monte dei Paschi di Siena Алессандро Профумо и первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин. Ранее он входил в совет, занимаясь в Банке России вопросами денежно-кредитной политики. В 2016 г. после перераспределения полномочий в руководстве ЦБ Тулин стал курировать банковский надзор.