Американские фондовые индексы завершили торги максимальным снижением с сентября

Американские фондовые индексы завершили торги вторника максимальным падением с сентября 2016 г. Дешевели акции финансовых компаний и снижались котировки нефти, сообщает «Интерфакс». Индекс Dow Jones Industrial Average 21 марта упал на 237,85 пункта (1,14%) до 20668,01 пункта. Standard & Poor's 500 снизился на 29,45 пункта (1,24%) до 2344,02 пункта. Nasdaq Composite упал на 107,7 пункта (1,83%) до 5793,83 пункта.

Нефть WTI во вторник подешевела на 1,8% на опасениях о росте запасов в США на предыдущей неделе. Бумаги ExxonMobil подешевели на 0,2%, Anadarko Petroleum - на 1,6%.

Также на рынок повлияли данные о том, что дефицит счета текущих операций платежного баланса США в IV квартале 2016 г. сократился на 3,1% по сравнению с пересмотренным показателем предыдущего квартала и составил $112,4 млрд. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение дефицита в прошлом квартале до $128,3 млрд с ранее объявленного уровня, то есть на 13,5%.

Цена бумаг финансовых компаний KeyCorp и Huntington Bancshares упала на 6,5 и 6,1% соответственно. Акции производителя продуктов питания General Mills Inc. подешевели на 0,8%. Прибыль компании в прошлом квартале оказалась лучше ожиданий рынка, однако выручка не дотянула до прогнозов.

Капитализация строительной компании Lennar Corp. понизилась на 2,7%, несмотря на лучшие, чем ожидалось, квартальные финпоказатели. В частности, объем заказов вырос на 12% против ожидавшегося повышения на 7,7%. Рыночная стоимость Apple Inc. упала на 1,15%. Во вторник Apple представила новую версию планшета iPad с экраном Retina шириной 9,7 дюйма.

В среду на этом фоне начали снижение почти все фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Японский индекс Nikkei 225 опустился на 1,9%, более широкий Topix - на 1,8%. Китайский Shanghai Composite снизился на 0,8%, гонконгский Hang Seng - на 1,5%, южнокорейский KOSPI - на 0,6%. Австралийский S&P/ASX 200 упал на 1,6%, новозеландский NZX 50 - на 0,4%.

Акции японских финкомпаний дешевеют на фоне снижения доходности гособлигаций. В частности, во вторник доходность 10-летних US Treasuries снизилась на 0,4 базисного пункта до 2,432%. Стоимость бумаг Dai-ichi Life упала на 5,8%, Mitsubishi UFJ Financial Group - на 4,2%. Также на 1,6-2,6% снижаются бумаги четырех крупнейших банков Австралии, на которые приходится треть всего австралийского фондового индекса.

После избрания Дональда Трампа президентом США почти во всем мире фондовые рынки выросли на оптимизме по поводу обещанного сокращения налогов и увеличения государственных расходов, напоминают аналитики. Однако сейчас становится все более очевидно, что если указанные реформы и будут осуществлены, то едва ли это будет скоро, отмечает «Интерфакс». «Я думаю, что инвесторы начали меньше верить в безотлагательность политики (Трампа) и энтузиазм по этому поводу сходит на нет по мере того, как многие его инициативы погрязли в законодательном процессе», - заявил MarketWatch директор по инвестициям в BMO Private Bank Джек Эблин (цитата по «Прайму»).