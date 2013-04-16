По делу о взрывах в Бостоне начались первые обыски

В связи с расследованием терактов на финише Бостонского марафона агенты ФБР получили ордер на обыск в жилом доме в пригороде Бостона Ревир (Revere). Об этом АР сообщил источник в Белом доме. Пока никаких деталей об обыске не сообщается. WBZ-TV уточняет, что следственные действия в Ревире уже начались в понедельник вечером. Официально факт проведения обысков подтвердили в полиции штата Массачусетс.

По последним данным, в результате двойного взрыва на финише Бостонского марафона погибли три человека, в том числе восьмилетний ребенок. Ранения получили более 144 человек, 17 из них находятся в критическом состоянии.

Взрывы произошли почти одновременно, примерно в 15.00 в понедельник по местному времени, около линии финиша марафона. Бомбы были заложены примерно в 50-100 м друг от друга. В гонке в этом году участвовали около 27 000 человек. По данным BuzzFeed, до взрывов и отмены мероприятия успели финишировать 17 584 участника марафона.