СКР проверяет обстоятельства смерти жителя Петропавловска, к которому якобы не пускали «скорую»

В Петропавловске-Камчатском Следственный комитет проверяет информацию о том, что молодой мужчина умер, а вызванная бригада скорой помощи вовремя не успела подъехать, потому что машину «скорой», по словам медиков, не пропускала некая автомобилистка. Как сообщает сайт краевого управления СКР, умершему был 21 год. Предварительно установлено, что 10 января он с братом находился в одной из квартир по ул. Циолковского, ему стало плохо, брат вызвал «скорую». Когда «скорая» приехала, врачам осталось только констатировать смерть молодого человека. Медики бригады утверждают, что «своевременно оказать медицинскую помощь мужчине им помешал автомобиль под управлением женщины, препятствующий проезду автомобиля скорой медицинской помощи», цитирует пресс-служба управления СКР.

Следствие назначило судебно-медицинскую экспертизу для выяснения причины смерти молодого человека. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, в том числе дана надлежащая правовая оценка действиям сотрудников медицинского персонала бригады скорой медицинской помощи.

11 января в соцсетях распространилось обращение от имени родственников умершего к женщине и мужчине из автомобиля, который якобы не давал проехать вызванной «скорой», сообщает ИА «Кам-24». В этом сообщении приводится номер машины адресатов. В городской станции скорой помощи ИА «Кам-24» рассказали, что бригаду вызвали к человеку, который уже не дышал, и что у нужного дома машина «скорой» была через три минуты после звонка. Узкий придомовой проезд перегородил другой автомобиль, иномарка. По утверждению сотрудника станции, водитель «скорой» сигнализировал встречной машине дальним светом, включал спецсигнал, говорил по громкой связи, но иномарка не уступала дорогу. За рулем была девушка, в салоне был пассажир, который, по словам медиков, выходил из машины и оскорблял бригаду «скорой». Пришлось вызывать полицейских, которые заставили горожан уступить дорогу. Противостояние продолжалось около 10 минут. Представитель городской станции скорой помощи Галина Куликова подчеркнула, что нельзя утверждать, что молодой человек погиб именно из-за этой задержки. «Возможно, он умер еще до звонка нам. Можно сказать только, что из-за них снизились шансы молодого человека своевременно получить помощь», – сказала она.