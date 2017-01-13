12 приемных детей, которых забрали из семьи, ВИЧ-инфицированные с рождения – Life

Жительница Зеленограда, у которой, по данным Life, забрали 12 приемных детей, подтвердила телеканалу, что все они с ВИЧ-инфекцией. Однако, по ее словам, дети были инфицированы с рождения. «Детки такие с рождения, это не мы их заразили ВИЧ», - приводит Life слова женщины.

Она не связывает изъятие детей органами опеки с их диагнозом. Женщина утверждает, что сотрудники опеки подозревают родителей в причинении побоев после того, как воспитательница детского сада обнаружила на теле одного из ее приемных сыновей небольшой синяк.

Ранее сообщалось, что в Москве сотрудники органов опеки и полиции забрали из приемной семьи 12 детей, которые, по предварительным данным, инфицированы ВИЧ.