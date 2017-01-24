Неизвестный выстрелил в лицо женщине на МКАД

Неизвестный мужчина обстрелял на МКАД из травматического оружия женщину, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. Звонок в «02» с сообщением о телесных повреждениях у женщины, полученных в районе 105-го км МКАД, поступило в 9.35 мск, отмечают представители полиции.

По предварительным данным, женщина управляла автомобилем и неизвестный выстрелил в нее из травматического оружия, пояснил собеседник агентства. Женщина была доставлена в больницу, а стрелявшему удалось скрыться. Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах рассказал, что потерпевшая получила касательное ранение в область губы.

По данным издания Life, пострадавшая – супруга бизнесмена Михаила Лернера, бывшего партнера Анатолия Чубайса, Светлана Лернер. Она подтвердила изданию, что сегодня на нее напали. «Я много раз писала заявления в полицию о том, что мне угрожают. А сегодня в меня стреляли. Я в шоке», – приводит издание слова Светланы Лернер.

Источник ТАСС в медицинских кругах Москвы факт ранения супруги бизнесмена Лернера подтвердил. «Светлана Лернер ранена в область лица из травматического пистолета. Женщина получила касательную рану губы и направлена в ГКБ номер 36», – сказал источник.