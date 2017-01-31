Правительство выдвинуло в совет директоров «Газпрома» Миллера, Новака и Зубкова

Правительство выдвинуло 18 кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию ОАО «Газпром». Список утвержден распоряжением, которое премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 30 января. 31 января оно было опубликовано на сайте кабмина.

В совет директоров «Газпрома» выдвинуты председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, уже бывший в совете экс-министр имущественных отношений Фарит Газизулин, спецпредставитель президента по взаимодействию со странами – экспортерами газа Виктор Зубков, ректор РАНХиГС при президенте Владимир Мау, предправления «Газпрома» Алексей Миллер, министр энергетики Александр Новак, первый зампред ВЭБа Андрей Сапелин. В качестве независимых директоров в совет выдвинуты председатель объединения юрлиц «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса KAZENERGY Тимур Кулибаев, завкафедрой гражданского процесса юрфака СПбГУ Валерий Мусин. Из действующих членов совета директоров в список кандидатов не вошли Виталий Маркелов, Виктор Мартынов и Михаил Середа.

Источники «Ведомостей» ранее рассказывали, что в совет может быть выдвинут министр экономического развития Максим Орешкин. Срок выдвижения кандидатов в совет директоров «Газпрома» истекал во вторник.

В ревизионную комиссию выдвинуты также девять кандидатов. Это замдиректора департамента Минэкономразвития Алексей Афоняшин, начальник управления ЗАО «Юникредит банк» Ольга Грачева, директор департамента Минэнерго Виктор Мамин, советник руководителя Росимущества Марина Михина, директор департамента «Транснефти» Никитина, замдиректора департамента Минфина Сергей Платонов, начальник управления Росимущества Виктория Семерикова, член набсовета «Алроса» Олег Федоров, директор департамента Минэнерго Татьяна Фисенко.