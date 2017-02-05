Следователи проводят проверку по факту гибели ребенка на горке в Подмосковье

Вечером 4 февраля в лесном массиве у СНТ «Купавна» Ногинского района во время катания на тюбинге погиб семилетний ребенок. Об этом сообщили в ГСУ СКР по Московской области.

Следователи проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Очевидец произошедшего рассказал телеканалу «360», что ребенок катался с горки вместе с отцом. «Это было в районе 16.00. Они поехали не по накатанной горке, где все катались, а с другой стороны, где много деревьев. Отец – довольно крупный мужчина, мальчик сидел за отцом. Потом их начало раскручивать, и они врезались в дерево так, что мальчик ударился головой», – сказал собеседник канала.

По его словам, ребенка пытались откачать в течение 40 мин., мальчика спасали супруга очевидца, которая работает врачом, и случайно оказавшийся на горке реаниматолог.