Кокорин может лишиться водительских прав из-за езды по встречке

В конце февраля футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин был задержан за езду по встречной полосе в центре Москвы. Это «Интерфаксу» сообщил источник в правоохранительных органах. Он уточнил, что это произошло в ночь на 25 февраля и спортсмен ехал на Bentley. Агентству ТАСС в пресс-службе ГУ МВД Москвы сказали, что Кокорин уже не раз нарушал правила дорожного движения, ему грозит лишение прав и дело уже передано в суд.

Bentley был остановлен у дома 5 по Страстному бульвару. На водителя был составлен административный протокол по признакам состава правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 12.15 КоАП. «Санкция статьи предусматривает наложение административного штрафа в размере 5000 руб. или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев», – напомнили «Интерфаксу» в пресс-службе столичного главка.

«По нашим сведениям, инцидент имел место 25 февраля, когда у команды был выходной, а Александр находился в Москве. Поскольку вопрос находится в юридической плоскости, "Зенит" не считает возможным комментировать произошедшее. При этом, по нашим сведениям, детали инцидента крайне искажены и преувеличены бульварной прессой, первой опубликовавшей новость», – сказали ТАСС в пресс-службе клуба.