«Пять веков итальянского рисунка. Из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина»: Скромная выставка к "Декабрьским вечерам"

Выставка итальянского рисунка открыта к 32-м «Декабрьским вечерам». К тридцатым давали французский рисунок, но XX века, также из собраний музея. И в прошлом году была графика, правда английская, с мистическими откровениями Уильяма Блейка.

Прошли, кажется, времена, когда выставку к зимнему фестивалю музей готовил как главное событие года, продумывая изысканные интеллектуальные параллели между живописью и музыкой, привозил к ним какую-нибудь редкую и замечательную картину. Теперь важные выставки к декабрю в музее не подгадывают и над темами вечеров долго головы не ломают.

На этот раз, правда, присутствует знатный гастролер. Стараниями посольства Италии привезен «Кодекс о полете птиц» – тетрадка, исписанная и изрисованная рукой Леонардо даВинчи. Ее показывают в витрине раскрытой, рассмотреть можно только «птичий» почерк гения, писавшего и эти заметки зеркально, так что с ходу не прочесть.

Просмотреть насквозь можно электронную копию «Кодекса», но при желании его можно изучить и на домашнем компьютере. Художественного впечатления не оставляет и воспроизведенный рядом с витриной текст о судьбе леонардовской тетрадки, хотя кульминация истории – преподнесение рукописи Федором Сабашниковым итальянскому королю УмбертоI – весьма эффектна.

Собрание итальянской графики в Пушкинском музее скромное, о чем прямо и сказала в беседе с корреспондентом «Ведомостей» Марина Майская, ведущий научный сотрудник отдела графики, автор только что вышедшего трехтомного каталога, подробно описывающего каждый лист из этого собрания. Поэтому при отборе работ для экспозиции она выбирала лучшие вещи.

К чести куратора, основное место на выставке отдано старым мастерам, преимущественно маньеристам. Рисунки нового времени вытащены на свет, думается, ради возможности показать по одному или двум листам популярных Амадео Модильяни и Джорджо деКирико, ну или вспомнить, что итальянские художники в начале прошлого века рисовали и для русского журнала «Весы».

Рисунки старых мастеров развешаны без затей в хронологическом порядке, их так и нужно смотреть подряд, останавливаясь на том, что понравилось. Например, на трех мастерских листах Франческо Пармиджанино с обворожительными женскими персонажами, на незаконченном строгом «Юноше, наказывающем дракона» Андреа Монтеньи (или кого-то из его круга), на выразительном эскизе «Коня и воина» Джузеппе Чезари или на портрете краснощекого старца Фредерико Бароччи. Помня, что у выставки нет никакой идеи, темы или концепции и что по двум сотням листов нельзя составить даже самого отдаленного представления о великом итальянском рисунке, да еще за пять столетий.

До 17 февраля