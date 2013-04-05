Людмила Алябьева: В мире эфемерного

Воспоминаний о самом фильме не остается, а волшебные позывные – имена дизайнеров и названия модных домов – еще долго волнуют зрителей

Не за горами выход в прокат очередной экранизации романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби». Ждать есть чего: во-первых, в главной роли Леонардо Ди Каприо; во-вторых, режиссировать историю из «ревущих двадцатых» доверили королю голливудских мюзиклов Базу Лурману; в-третьих, и этот третий пункт будоражит общественность ничуть не меньше двух предыдущих, дизайнером женских костюмов стала Миучча Прада. Это не первый опыт сотрудничества Лурмана и Прады: в 1996-м они работали вместе на съемках фильма «Ромео + Джульетта», а в прошлом году режиссер сделал несколько короткометражек для выставки «Скиапарелли и Прада: невероятный диалог», которая проходила в Метрополитен-музее.

Стало также известно, что блеска бесконечной вечеринке из 1920-х придаст ювелирный дом Tiffany & Co. Сразу вспоминается признание главной героини «Завтрака у Тиффани», которая не знала более спокойного и безопасного места на земле, чем магазин Tiffany на Пятой авеню, «где с тобой не может случиться ничего плохого» (полуторавековые старания ретейлеров увенчались успехом, и магазины превратились в пространства экстренной психологической помощи для всех нуждающихся). «Завтрак у Тиффани» появился здесь не случайно – в этом фильме был закреплен один из самых успешных союзов между модой и кино, союз между Юбером де Живанши и Одри Хепберн.

Таких коллабораций в истории кино было предостаточно, причем зачастую воспоминаний о самом фильме не остается, а волшебные позывные – имена дизайнеров и названия модных домов – еще долго волнуют сердца слабых на моду зрителей. Известно, что упомянутая выше Эльза Скиапарелли была очень востребована в Голливуде в 1920-1930-е годы и одевала таких звезд, как Мэй Уэст и Марлен Дитрих, в то время как ее современница и соперница Коко Шанель уехала из Штатов с большим багажом разочарований. Оно и неудивительно: Шанель, адепту минимализма, было непросто соревноваться с «шокирующей» Эльзой на гламурных подмостках голливудских студий.

Надо сказать, что речь идет не только о люксовых брендах: к примеру, модель 501 джинсов Levi's стала культовой среди подростков после выхода на экраны сначала «Дикаря» (1953) с Марлоном Брандо, а потом «Бунтовщика без причины» (1955) с Джеймсом Дином. Немаловажным был тот факт, что и вне съемочной площадки «непокорные» Брандо и Дин оставались верны своей униформе от Levi's.

Очевидно, что союз «империи эфемерного» (моды) и фабрики грез (кинематографа) оказался на редкость удачным, доказав в очередной раз, что брак по расчету нередко вырастает в нечто гораздо большее. Фильм способен вознести на вершину славы и с такой же легкостью сбросить с пьедестала. После премьеры «Бонни и Клайда» (1967) Фэй Данауэй признавалась, что было невозможно выйти на улицу и не встретить многочисленных «двойников» Бонни – в юбках-миди, свитерах с короткими рукавами, туфлях на плоской подошве и, конечно же, в переживших триумфальное возвращение беретах. А вот появление фильма Фрэнка Капри «Это случилось однажды ночью» (1934) с Кларком Гейблом обернулось неприятностями для многих производителей мужских маек только потому, что в одной из сцен кумир миллионов появился на экране в рубашке на голое тело (продажи маек в США упали на 30%).

Кстати, одна из экранизаций «Великого Гэтсби», сделанная по сценарию Фрэнсиса Форда Копполы (1974), получила «Оскара» за (!) костюмы. Это во многом спровоцировало волну интереса к моде эпохи джаза, что привело к запуску линии одежды в духе «Великого Гэтсби», которая продавалась в нью-йоркской сети универмагов Bloomingdale's.

Когда выход «Гэтсби» образца 2013 года перенесли с декабря на май, модная общественность была весьма опечалена, но на помощь пришла Прада. Она обнародовала четыре наброска из сорока, и все они грозят очередным оживлением образа гарсонетки или флаппер (от англ. flapper – «вертушка»). Девушки-эмансипе с короткой стрижкой в платье до колен, расшитом бисером и пайетками, лихо отплясывавшей чарльстон. Зрители и производители пайеток замерли в ожидании премьеры.

Автор – шеф-редактор журнала «Теория моды»