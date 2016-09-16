«Сноуден» – фильм Оливера Стоуна о герое и предателе

В 20 лет Эдвард Сноуден записался в армию: решил отправиться в Ирак. По его словам, он чувствовал себя обязанным «выполнить свой человеческий долг» и помочь другим бороться с притеснениями. Уже на стадии учений щуплый Сноуден сломал себе ноги и был вынужден выбрать более мирную – казалось бы – профессию айтишника. Но в Агентстве национальной безопасности.

«Вы считаете, что Америка – величайшая страна в мире?» – спрашивают его во время проверки на полиграфе. «Да», – не задумываясь отвечает он, и детектор лжи показывает, что он не врет. А гуляя с подружкой, Сноуден с неодобрением косится на демонстрацию против политики Джорджа Буша-мл.: «Я в таком не стал бы участвовать, не хочу катить бочку на свою страну». В этот момент он, конечно, не подозревает, что через девять лет обнаружит себя в номере гонконгской гостиницы, сдающим специально приглашенным журналистам все сокровенные тайны американской госбезопасности.

Сотрудники спецслужб, как быстро выяснил Сноуден, везде и всюду следят за людьми. За всеми. Они спокойно читают любые электронные письма. Через веб-камеры, вмонтированные в компьютеры, они могут наблюдать за своими и чужими гражданами, когда те, например, занимаются сексом или готовят еду (пусть владелец думает, что выключил камеру, спецслужбам так даже проще). И все это, конечно, не ради борьбы с терроризмом, а ради социального и экономического контроля. 70 млн проконтролированных писем и звонков во Франции, полтора миллиарда в России, два миллиарда в Бразилии, три – в США. То, что раньше, в фильмах вроде «Врага государства» Тони Скотта, выглядело фантазией голливудских сценаристов, вдруг оказалось абсолютной реальностью. Сноуден долго держался, надеялся, что с приходом Барака Обамы ситуация изменится, но Обама его разочаровал. Скопировав данные на флешку, бросив работу и уехав в Гонконг, Сноуден наконец сделал то, о чем мечтал в юности: выполнил человеческий долг и помог людям бороться с притеснениями.

Жизнь без очков В недавнем интервью Financial Times Эдвард Сноуден сообщил, что несколько раз встречался в России с Оливером Стоуном, с Джозефом Гордоном-Левиттом и соавтором сценария Кираном Фицджеральдом («Главным образом я говорил ему: «Нет, такого произойти никак не могло!» – и пытался приблизить фильм к реальности»). Но в результате фильм Сноудену понравился; в том, что касается политики, он, по его мнению, настолько реалистичен, насколько это возможно. С другой стороны, в фильме Сноуден носит очки все время, а в жизни, как выяснилось, надевает их только на интервью – для него это знак, что какой-то кусочек себя он оставляет скрытым «для личного пользования».

Наверняка многие не понимают его мотивов: он ведь не извлек из своего поступка никакой очевидной выгоды. Работал же себе преспокойно (на Гавайях!), был на хорошем счету, получал приличные деньги, жил с любимой девушкой – и променял это на статус международного преступника, на конспиративную квартиру в холодной, далекой и совершенно чужой Москве, в которую он никогда не рвался. 15 минут славы? Это точно не про него: хилые айтишники, помешанные на компьютерах, редко стремятся к тому, чтобы быть суперзвездами. Мне доводилось слышать, как Сноудена – и экранного, и реального – сравнивают то с Дон Кихотом, то с князем Мышкиным, то с Чацким. Даже не важно, насколько эти сравнения точны; важно, что у огромного количества людей он ассоциируется с готовностью гнуть свою линию, с отвагой на грани слабоумия, с благородством, в конце концов. Оливер Стоун относится к герою без чрезмерной экзальтации, и наверняка он для очистки совести пытался найти в Сноудене какую-то червоточину – но не нашел.

В процессе просмотра ты получаешь именно то, чего ждешь от фильма с названием «Сноуден»: художественное изложение сюжета, подробно описанного в книгах, в документальных фильмах (вроде получившего «Оскара» Citizenfour – обстоятельства его создания воспроизводятся на экране), да просто в газетных заметках и выпусках новостей. И тем не менее это, наверное, лучший фильм Стоуна за последние лет 15. Он долго занимался странными проектами – то эпической нелепицей про трепетного крашеного блондина, завоевавшего мир, то никому не нужным сиквелом к собственному почти классическому «Уолл-стрит», – но теперь нашел тему, которая его правда заводит.

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«Сноуден» иногда кажется почти ремейком «Уолл-стрит», в котором герой Чарли Шина понимал, что по-отечески относящийся к нему Майкл Дуглас – подлец и преступник, и шел сдавать его куда следует, зная, что отправится в тюрьму вместе с ним. Можно сказать, что мастер повторяется, а можно – что развивает, и на этот раз удачно, одну из главных своих тем: ты должен говорить правду и разоблачать зло и плевать, сколько ты на этом потеряешь. Может, Сноуден и предатель, но того, кто предает негодяев и во весь голос рассказывает о них, называют по-другому (в английском есть слово whistleblower, русский похожего не изобрел). И, конечно, Сноуден все еще патриот – что очень важно для Стоуна, который сам себя называет патриотом Америки, одновременно расковыривая малоприятные истории из ее прошлого и настоящего и рассказывая, как дурно могут вести себя ее власти; никакого противоречия здесь для него нет.

Ко всему прочему «Сноуден» – просто бодрый и увлекательный фильм, отлично снятый оператором Энтони Додом Мэнтлом, с целой толпой хороших актеров, в которой солирует Джозеф Гордон-Левитт. Внешне он не очень похож на своего героя, но удивительно точно копирует его повадки – и когда в финальной сцене Стоун вдруг подменяет его на реального Сноудена, продолжающего как ни в чем не бывало произносить заключительную речь, этот шов не вызывает никакого протеста. Закончив общение с аудиторией по видеосвязи и выключив компьютер, Сноуден долго смотрит вдаль – и ни Стоун, ни зритель не могут представить другого способа завершить рассказ, который в реальности будет вестись еще долго.

Автор – специальный корреспондент «Комсомольской правды»