Отели нового типа объединят хостел, гостиницу и жилые апартаменты

Один из крупнейших мировых гостиничных операторов – Accor Hotels создает сеть отелей нового формата, объединяющих хостел, традиционный отель и частные апартаменты. Проект Jo&Joe рассчитан на молодежную аудиторию (миллениалов, как их называют представители Accor) и будет реализован в сегменте «эконом». Отели предложат несколько вариантов размещения для людей, путешествующих в одиночку, парами, группой или семьей по цене от 25 евро за ночь. Также предполагается, что отели Jo&Joe станут для гостей не только местом для ночлега, но и пространством, в котором можно интересно провести время, «домом», открытым для всех желающих. Для этого там предусмотрена программа досуга, доступная как для гостей Jo&Joe, так и для обычных горожан. Например, в отелях будут проводить концерты, уроки йоги, мастер-классы.

Каждый отель Jo&Joe включит несколько зон: общественные (предполагается, что они и будут способствовать формированию особенного сообщества Jo&Joe) и приватные. Центральным местом для общения станет бар, заметный с улицы и открытый для горожан, уточняют в Accor. Бары будут предлагать местные напитки и кухню с акцентом на ту, которая создает домашнюю атмеосферу, например барбекю, гриль или пицца в дровяной печи. Кроме этого специально для сети разработают комплексные меню стоимостью около 10 евро. Также гостям будет доступна общая кухня и зона «Счастливый дом» (Happy house), где можно поработать или, например, постирать и погладить одежду.

Для размещения предназначены зоны «Все вместе» и «Твое» (Together и Yours). «Все вместе» - модульное пространство по типу хостела, «Твое» - пространство, состоящее из комнат и аппартаментов для двух-пяти гостей, с отдельной ванной комнатой и, в зависимости от формата, кухней. Кроме того, в каждом отеле Jo&Joe появится зона «оригинального размещения» - например, в юрте, гамаке, фургоне или палатке. При этом в разных отелях эти зоны будут выполнены в разном стиле.

Accor Hotels Проект дизайна зоны «Все вместе» 1/4 Accor Hotels Проект лаунж-зоны отеля в Париже 2/4 Accor Hotels Вариант зоны «оригинального размещения» 3/4 Accor Hotels Вариант зоны «оригинального размещения» 4/4

Accor планирует открыть 50 новых отелей к 2020 г., первые появятся уже в 2018 г. в Париже и Бордо, уточняется в официальном сообщении компании.