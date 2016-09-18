Выставка Третьяковской галереи «Сцены из частной жизни» показывает интерьерную графику ХХ в.

Выставка «Сцены из частной жизни» дважды камерная: по технике – показана только графика – и по теме – домашние интерьеры, или, как говорили в старину, комнаты. Время – ХХ век, правда, вносит свои тревожные и ироничные ноты в сугубо мирный сюжет. Тушью и акварелью Александр Дейнека высмеивает нэпманов и попов, но и там попавшие в композицию женщины – что кормящая грудью младенца, что разливающая чай – вносят в карикатуру благолепие.

Выставка разделена хронологически: двадцатые – тридцатые, военные, оттепельные и перестроечные годы. Но деление это глазу не слишком заметно: рисунки и акварели почти одинаково условны и отражают настроения и задачи авторов больше, чем веяния времени. Что событийные, что художественные.

Евгений Разумный / Ведомости 1/6 Евгений Разумный / Ведомости 2/6 Евгений Разумный / Ведомости 3/6 Евгений Разумный / Ведомости 4/6 Евгений Разумный / Ведомости 5/6 Евгений Разумный / Ведомости 6/6

Так что ломаные линии и диагональные штрихи в листах Олега Кудряшова свидетельствуют о его внутреннем смятении, потому что тех же, 70-х, гг. рисунки Виктора Вакидина абсолютно уравновешенны. А акварели Надежды Кашиной-Памятных 30-х гг., хотя и изображают комнаты казенные – яслей и дома отдыха, – полны теплоты и света.

Что же до экспрессивных и артистичных черно-белых листов Владимира Лебедева 20-х гг., то в них замечательный иллюстратор детских книг почти неузнаваем. Вообще, рисунки того времени, начинающие выставку, кажутся на ней лучшими. Григорий Верейский, Николай Куприянов, Лев Жегин тушью, углем и карандашом, штрихами и пятнами создавали укромный и теплый мир, где люди, а не уважаемые шкафы и кремовые шторы были важны и дороги.

Отдельный сюжет на выставке – деревенский. Рисунки Виктора Попкова со старухами в избах, конечно, только наброски его картин.

«Сцены из частной жизни» настолько приятно рассматривать, переходя от листа к листу, сохраняя созерцательное настроение, что незаметно можно попасть в соседние залы Третьяковки на Крымском Валу. Там ведь показывают не только выставки-блокбастеры, обреченные на успех, и не только важные шедевры русского авангарда, но и тихие, светлые и нежные картины прекрасных художников, о которых напомнила интерьерная выставка, таких как чистый лирик Антонина Софронова.

До 29 января