Курортные романы помогли Сингапуру повысить рождаемость

Власти Сингапура пятнадцать лет назад пришли к печальному выводу: налоговых льгот, пособий на покупку жилья и обучение детей недостаточно для повышения рождаемости, особенно в благополучных семьях. Несмотря на многолетнюю программу по пропаганде многодетности, к началу 2000-х годов рождаемость в стране с населением 4 млн человек упала до исторического минимума: в среднем на каждую женщину приходилось всего по 1,37 ребенка. Тогда как только для выживания нации необходимо, чтобы в каждой семье рождалось минимум по два ребенка!

В борьбе за рождаемость известный сингапурский сексолог Вэй Сян Ю по прозвищу Доктор Love решил использовать широко известный опыт премьера-реформатора Ли Куан Ю, всего за три десятилетия превратившего отсталую страну в одну из развитых экономик мира.

Одним из «пунктиков» Ли Куана была идея обновления генофонда нации за счет повышения рождаемости в образованных семьях. С этой целью он создал государственную систему романтических знакомств, распределявшую бесплатные путевки на курорты и билеты на круизы.

Вэй Сян Ю открещивался от любых намеков на генетический подбор, но уверял, что романтическая ночь вдали от шума городов и современной жизни — это рецепт любви, который нужен для выживания Сингапура. В стране, где цензура исправно вырезала сексуальные сцены на телевидении, а Cosmopolitan попадал в список журналов для ограниченной продажи, слишком много условностей, мешающих раскрепощенному общению, считал сексолог.

При поддержке государства и инвесторов Вэй Сян Ю запустил так называемые «корабли любви» — роскошные плавучие отели, где пары могли встречаться с целью зачать ребенка. Правда, уже не бесплатно, как во времена Ли Куана: турпакет стоимостью от $600 за ночь включал консультации сексолога и генетиков, семинары по рождаемости, специальное питание, массаж и ароматерапию. Вэй Сян вынашивал еще идею создания «самолетов любви» — романтических перелетов с той же самой целью.

Проект круизов разбился об экономические реалии: медицинский подход за большие деньги не вдохновил жителей Сингапура, побоявшихся взять на себя слишком высокие обязательства. Кроме того, автора «сингапурского чуда» обвинили в фашизме за то, что все блага предназначались только парам с высшим образованием, поэтому программу быстро распространили на все пары, окончившие хотя бы среднюю школу, а потом и вовсе закрыли.

Но обстановка была выбрана правильно: на круизных судах каждый седьмой путешественник заводит роман, показало исследование, проведенное круизным агентством www.bonvoyage.ukсреди своих клиентов. Причем эти отношения не всегда заканчиваются после спуска с трапа: 41% респондентов рассказали, что больше года встречаются с партнером по путешествию, а 12% даже вступили с ним в брак. Интересно, что чаще всего романы на борту заводили те, кто путешествует с друзьями или родителями, а не одинокие туристы. И, что вполне объяснимо, чем лучше погода на маршруте, тем вероятнее любовное приключение: больше всего романов (34%) случилось в круизах по Карибским островам, а меньше всего (8%) — на Балтике.

«Теплый бриз создает подходящее настроение для романтических встреч и заставляют забыть рутину обычных будней», — философски прокомментировал результаты опроса менеджер агентства Стеф Куртин.

В главной роли

Само слово «отпуск» намекает на то, что пора себя отпустить, снять привычные ограничения. Именно отвлечься от повседневности хотят большинство женщин, заводящих курортные романы, показал опрос сайта Psychologies. И, что примечательно, лишь 23% ищет на курорте встречу с новой любовью, остальным нужны приключения, о которых они согласны забыть по завершении отпуска. Хотя на последнем не настаивают: треть участниц исследования согласились, что, если повезет, герой летнего романа может стать спутником жизни.

«Путешествие дает возможность выйти за границы устоявшихся представлений о себе. Мы ежедневно повторяем одни и те же действия, — объясняла Psychologies сексолог Ирина Панюкова. — Уже в поезде или самолете мы снимаем с себя груз своих и чужих представлений о прошлом, и это создает условия для того, чтобы мы могли попробовать себя в новой роли. В обычной жизни приходится играть несколько социальных ролей — жена, мать, бухгалтер, начальница, подчиненная, тогда как во время отдыха можно вычеркнуть лишнее и играть наконец просто женщину, — продолжает она. — С мужчинами все так же».

«Те, кто испытывает трудности у себя дома, часто чувствуют себя гораздо лучше за границей. Но главная граница находится внутри нас, поэтому кому-то достаточно выехать за город, посидеть на берегу пруда, а кому-то надо попасть в страну, где говорят на незнакомом языке», — рассуждает психоаналитик Кристоф Алланик.

«Уверена, что курортный роман восходит к языческим карнавальным культам: когда человек, весь год держащий себя в жестких рамках, на один день мог забыть обо всем и творить все что угодно — ему прощалось», — рассуждает сотрудница крупной компании, пережившая бурный роман во время отпуска. Когда-то в Мюнхене суд не признавал измену причиной для развода, если интрижка случалась во время фестиваля Октоберфест, напоминает она.

Романтика романа

К чему же приводит «праздничный» отказ от ограничений? Европейские и североамериканские исследования, изучающие с научной точки зрения holiday romance — а именно так обозначается «отпускной» роман в английском языке, — очень часто сводят его к секс-туризму: будь то на тропических островах или в танго-клубах Аргентины. Такой отдых общественная мораль безоговорочно осуждает. Новое пуританство, прописавшееся в идеологии последнего десятилетия, все реже позволяет легкомысленно воспринимать краткосрочные романы, если они являются изменой, говорит колумнистка The Daily Telegraph психолог Петра Бойнтон.

В России же курортный роман, как и сто лет назад, редко связан с товарно-денежными отношениями, он часто высмеивается, но редко осуждается, пишет в статье «Гендерные аспекты курортного отдыха в СССР» историк Людмила Кузнецова.

«Человек отдыхающий исключен из привычного ритма жизни, помещен в условия с особыми правилами и практиками. XIX век оставил представление о курорте как о пространстве свободы, где стираются социальные границы, а нормы и запреты становятся менее строгими. И на британском Брайтоне, и в той же российской Ялте выдвигалось меньше требований в отношении подходящей одежды или соблюдения ритуалов, в отношении пристойности», — объясняет Людмила Кузнецова.

Хотя после революции были попытки сформировать новый образ советской здравницы как исключительно лечебного учреждения, уже в 30-е годы вернулось представление о курорте как «парадизе», свободе и гедонистическом удовольствии в роскошных интерьерах, да и вообще об отдыхе на море как поводе вступить в любовные отношения. Произведения советского искусства — от фильмов 30-х годов вроде «Девушка спешит на свидание» до позднесоветских хитов «Любовь и голуби» или «Будьте моим мужем» всегда эксплуатировали именно этот образ, отмечает Кузнецова.

Развитию курортных романов способствовало и само устройство государственной системы отдыха: супругам требовалась предпринять титанические усилия, чтобы попасть в один и тот же санаторий — если только они не работали в одном учреждении. В итоге чаще всего на курорт ездили, оставив семью дома. Не удивительно, что в России до сих пор самая частая ассоциация к слову «курорт» — курортный роман, заключает историк.

Правило одиночек

Хотя любая крупная туристическая компания предложит туристу на выбор в разных странах несколько десятков отелей «только для взрослых», гранды мировой туриндустрии стараются не слишком ярко расписывать прелести курортного отдыха для одиночек. Вместо этого они предпочитают рекламировать семейные ценности. Даже компания ClubMed, когда-то позиционировавшаяся как сеть для романтических путешествий молодых людей, по мере взросления своей аудитории придумала детские клубы и теперь предлагает множество специальных программ для семей с детьми.

Туркомпании, заманивающие клиентов обещанием новых знакомств, ориентируются в основном на молодежную аудиторию — юную не столько годами, сколько по образу мыслей. Например, французское сообщество Celibacamp обещает путешественнику отдых в группе одиночек подходящего возраста и схожих интересов. Клиентам не дадут лениво загорать на пляже, отправив сплавляться по рекам, бродить по горным маршрутам и т. д. Действительно, шанс встретить партнера у бассейна или за шведским столом отеля значительно меньше, чем на экскурсии или прогулке по ночным клубам, говорит Петра Бойнтон.

Про мораль в Celibacamp тоже не забывают: все блага программы предназначены только тем, кто свободен от брачных обязательств — одиночкам или разведенным, рассказывает один из менеджеров проекта. «Атмосфера молодежного лагеря помогает расслабиться и начать все сначала», — объясняет Бойнтон. Но задачи обязательно найти партнера на отдыхе нет, главное — обрести уверенность в себе. «На отдыхе нельзя думать только о том, что вам нужна пара: это все испортит», — согласна Бойнтон.

Туристы с опытом

Оказывается, не менее часто, чем молодежь, курортные романы заводят люди зрелого возраста, показало исследование, проведенное по заказу британского издания Express среди 15 000 респондентов. Авторы исследования, отметив прекрасный терапевтический эффект курортных романов для аудитории старшего возраста, тем не менее, порекомендовали турагентствам после продажи туров проводить лекции о безопасном сексе и для таких туристов.

Кстати, у людей старше шестидесяти лет свадьбой заканчивается 22% заграничных романов — это в два раза больше, чем у более молодых путешественников, показал опрос. В большинстве случаев супруг оказывается соотечественником — тогда как молодежь частенько выбирает в супруги иностранца. «Приятно отметить, что люди солидного возраста уверены, что они достаточно молоды для новой любви» — так прокомментировал полученные результаты один из авторов исследования Питер Джеррард. «Курортный роман может стать очень полезным опытом, если он улучшает вашу жизнь», — подчеркивает психолог Ирина Панюкова.

«В отпуске я примерила на себя другую роль и поняла, что мне больше подходит, — рассказывает топ-менеджер крупной российской компании. — Но я не стала бы заводить романтические отношения, если бы в браке все складывалось удачно». Ее бывший муж работал от силы лет пять во время их пятнадцатилетнего брака, проведя остальное время «в поисках призвания». Отправившись отдохнуть от очередной творческой депрессии супруга на экзотический остров, наша героиня завела роман с отдыхавшим в одиночестве банкиром, их отношения продолжились в Москве и в итоге привели к разводу с мужем. Она считает, что роман пошел на пользу и ее личной жизни, и карьере.

«Все же если я однозначно рекомендую заводить романы во время отдыха одиноким людям: это бодрит и освежает не хуже сложных оздоровительных процедур, — то тем, у кого есть постоянный партнер, советую десять раз подумать», — говорит психолог Петра Бойнтон. Наблюдать романтические закаты над морем держась за руки — это очень мило, но если потерять связь с реальностью, возвращение будет болезненным, предупреждает она. «Я знала группу женщин, которые раз в год отдыхали вместе на курорте для серферов. Оставив дома мужей и маленьких детей, они отчаянно флиртовали с незнакомцами, веселились как беззаботные студентки, заводя романы без обязательств. Дома они возвращались к роли примерной жены и матери. Но несколько из них все же оказались на кушетке психоаналитика, испытывая чувство вины перед супругом и пытаясь забыть об отпускных приключениях. Можно сказать, что половина из нас отправляется в отпуск с мыслями о новом романе, но потом половина из переживших вожделенное романтическое приключение заваливает друзей и психологов жалобами на несчастную судьбу — одни сожалеют о том, что роман закончился, другие — что он вообще был», — продолжает Бойнтон.

Если у вас есть партнер — почему бы не закрутить курортный роман именно с ним, спрашивает она. «Романтические прогулки, ужины под луной — все это прекрасно и для давно состоявшейся пары. И вообще — почему бы вам не жить такой же жизнью, как во время путешествия, и по возвращении домой?»

Ходите в новые места, общайтесь с новыми людьми, улыбайтесь незнакомцам, испытайте себя в новых делах, посещайте новые места — это наполняет жизнь романтикой независимо от того, как далеко вы от дома и работы, советует психолог.