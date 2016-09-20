Дальние родственники

В Оренбурге и Анапе, на значительном отдалении друг от друга, но след в след, буквально без перерыва, прошли два кинофестиваля, друг на друга не похожих, но и не без общих родовых черт: «Восток – Запад. Классика и авангард» и «Киношок». Первый – помладше – прошел всего в 19-й раз, второй отметил 25-летний юбилей. Первый по статусу является международным, и на этот раз в главном конкурсе фильмы преимущественно с Запада, нежели с Востока: из дальнего зарубежья (Испании, США, Канады, Норвегии, Чехии), немного из ближнего (Грузия, Латвия) плюс отдельные местные представители. В соответствии с личными киноведческими пристрастиями программного директора Сергея Лаврентьева оренбургская публика была щедро угощена фильмами из Хорватии, Словакии, Чехии. Впрочем, в серьезном киномире все давно осуществляется в совместной продукции двух и более стран, и фильмы на фестивалях представляют уже не государственные флаги, а самих себя.

Насчет присутствия Востока и Запада в названии фестиваля вопросов нет: Оренбург расположен на символической границе того и другого, но геополитический взгляд устроителей простирается шире, и они, конечно же, имеют в виду всю Россию – наш западно-восточный противоречивый сад. Про классику с авангардом у меня четкого понимания нет. Следов особо рьяного авангарда я в программе не отыскал, а вопрос о классике решает, как правило, время, а не отборщики, даже самые умелые. Хотя если речь об обращении к классическому наследию, то фильм канадца Рафаэля Уэлле «Гуров и Анна», апеллирующий к известно какому чеховскому рассказу, лично мне показался сколь внешне аккуратным, столь внутренне скучным, и даже идея превратить нашу даму с собачкой в студентку-француженку с филологическим уклоном меня не увлекла.

Когда-то западную операцию на даме и ее собачке осуществил, как вы помните, Никита Михалков, и его «Очи черные» не были признаны главной удачей мастера. С тех пор Никита Сергеевич все больше глядит на восток и нас призывает к тому же. В Оренбург он не приехал, зато прислал программу короткометражек своей академии, среди которых попадались вполне недурные экземпляры – в частности, фильм Веры Водынски «Родители приехали ко мне на Шри-Ланку» с логичным для ее мастера ориентальным уклоном.

Трус не играет «Киношок» в силу своих интересов традиционно считается самым советским из российских кинофестивалей, но в этом году оренбургский «Восток – Запад» обошел его в этом качестве на повороте, причем сделал это не по-западному, а с восточным размахом: фестиваль открылся в День советского кино хоккейным матчем между оренбургской профессиональной дружиной и командой отчаянных парней-актеров, усиленных легендарными ветеранами Василием Первухиным и Владимиром Голиковым.

Большое жюри во главе с именитым продюсером Файтом Хайдушкой склонилось, однако, в противоположную сторону света: далеко ходить не стало и, не соблазнившись фильмами, прилетевшими в оренбургские степи из-за океана, присудило главный приз оригинальной драме латыша Ренарса Вимба «Я здесь» про юную бунтарку и авантюристку из латышской глухомани. Барышня совершает весьма экстравагантные поступки, чтобы заполучить возможность учиться в Лондоне. Там, как известно, много достойных людей учится, но у Раи, так по-простому зовут девушку, своя цель. А какая – узнаете, если дадите себе труд отыскать этот фильм.

Есть в Оренбурге и конкурс российского кино «Сплетенные параллели», и он свой главный приз отдал комедии Ильи Учителя «Огни большой деревни», прежде премированной на «Кинотавре», так что уже можно с некоторой осторожностью говорить об удачном дебюте в большом кино Учителя-младшего.

А вот на «Киношоке» вопрос о необходимости отдельного отечественного конкурса в нынешнем оду только обсуждался, поскольку этот фестиваль, не являясь по документам международным, в известной степени им является, поскольку представляет собой постсоветскую площадку для встреч фильмов и их авторов из стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии – суверенных стран, хоть когда-то и родственников.

Здесь большое жюри возглавляла Алла Демидова, за несколько месяцев до того исполнявшая аналогичные почетные обязанности на фестивале «Зеркало», и там ей уже довелось посмотреть довольно неожиданную и изысканную (все действие происходит ночью) картину «Чума в ауле Каратас» казахского режиссера Адильхана Ержанова. Это абсурдистская драма о пришельце в чужой и враждебный ему мир и о приключениях его сознания в этом сдвинутом мире. В Плесе, видимо, нашлись претенденты на призы посильнее, и Ержанова наградами обнесли, но в Анапе знаменитой актрисе удалось удовлетворить его призовые амбиции, не поступившись, надо полагать, собственными вкусами, и режиссер увез на родину «Золотую лозу». В решении не присуждать приз за женскую роль мне тоже видится властная рука Демидовой – впрочем, это может быть только догадкой. Зато мужскую награду удвоили ради Юозаса Будрайтиса (литовский «Сад Эдема) и Тимофея Трибунцева («Монах и бес»). В том же «Монахе и бесе» жюри обнаружило еще и сценарные достоинства, обеспеченные Юрием Арабовым, и поощрила их соответствующей наградой.

Анапа