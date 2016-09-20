Фильм Клинта Иствуда остался лидером американского проката

Картина Иствуда с Томом Хэнксом в роли пилота, героически посадившего неисправный лайнер на воду, потеряла по сравнению со стартовой неделей всего 37% сборов. Касса фильма за уикенд – $22 млн, общие сборы в национальном прокате – $70,5 млн, что лишь на $1,8 млн меньше, чем итоговый результат прошлогоднего «Шпионского моста» с Хэнксом, получившего шесть номинаций на «Оскар». В международном прокате «Чудо на Гудзоне» добавило еще $7 млн. Общемировые сборы фильма составляют сейчас $94 млн.

На второй строчке таблицы стартовала новая «Ведьма из Блэр» – вторая попытка продолжения феноменально успешного хоррора в жанре «найденной пленки», в 1999 г. заработавшего по всему миру $248,64 млн при смехотворном бюджете в $60 000. Вышедшая годом позже «Ведьма из Блэр 2: Книга теней» стоила уже $15 млн, а собрала по всему миру $47,73 млн, поэтому потерявшую доходность потустороннюю сущность надолго оставили в покое. Новая глава однообразной страшилки тоже не оправдала ожиданий – аналитики Boxoffice Mojo предсказывали ей $20 млн в первый уикенд американского проката, но «Ведьма» принесла лишь $9,65 млн, удостоившись от премьерной публики унизительной оценки D+ по шкале CinemaScore, что делает ее перспективы крайне неутешительными. С другой стороны, при всей никчемности свой $5-миллионный бюджет «Ведьма из Блэр» уже окупила.

Разочарование принесла и третья часть «Бриджит Джонс», стартовавшая хуже первых двух несмотря на значительно большее количество экранов и доброжелательную критику (77% одобрения по замерам Rotten Tomatoes). Третье место в таблице, $8,2 млн, зрительская оценка В+ CinemaScore.

Лучше всего из премьер публика приняла «Сноудена» (А CinemaScore), но фильм Оливера Стоуна стартовал лишь на четвертой позиции, заработав $8 млн за уикенд.

По материалам boxofficemojo.com