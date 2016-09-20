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Статья опубликована в № 4164 от 20.09.2016 под заголовком: Ведьма в Гудзоне

Фильм Клинта Иствуда остался лидером американского проката

Новая «Ведьма из Блэр» провалилась
Kидером американского проката остался фильм «Чудо на Гудзоне»
Kидером американского проката остался фильм «Чудо на Гудзоне»
Warner Bros. Ent.

Картина Иствуда с Томом Хэнксом в роли пилота, героически посадившего неисправный лайнер на воду, потеряла по сравнению со стартовой неделей всего 37% сборов. Касса фильма за уикенд – $22 млн, общие сборы в национальном прокате – $70,5 млн, что лишь на $1,8 млн меньше, чем итоговый результат прошлогоднего «Шпионского моста» с Хэнксом, получившего шесть номинаций на «Оскар». В международном прокате «Чудо на Гудзоне» добавило еще $7 млн. Общемировые сборы фильма составляют сейчас $94 млн.

На второй строчке таблицы стартовала новая «Ведьма из Блэр» – вторая попытка продолжения феноменально успешного хоррора в жанре «найденной пленки», в 1999 г. заработавшего по всему миру $248,64 млн при смехотворном бюджете в $60 000. Вышедшая годом позже «Ведьма из Блэр 2: Книга теней» стоила уже $15 млн, а собрала по всему миру $47,73 млн, поэтому потерявшую доходность потустороннюю сущность надолго оставили в покое. Новая глава однообразной страшилки тоже не оправдала ожиданий – аналитики Boxoffice Mojo предсказывали ей $20 млн в первый уикенд американского проката, но «Ведьма» принесла лишь $9,65 млн, удостоившись от премьерной публики унизительной оценки D+ по шкале CinemaScore, что делает ее перспективы крайне неутешительными. С другой стороны, при всей никчемности свой $5-миллионный бюджет «Ведьма из Блэр» уже окупила.

Разочарование принесла и третья часть «Бриджит Джонс», стартовавшая хуже первых двух несмотря на значительно большее количество экранов и доброжелательную критику (77% одобрения по замерам Rotten Tomatoes). Третье место в таблице, $8,2 млн, зрительская оценка В+ CinemaScore.

Лучше всего из премьер публика приняла «Сноудена» (А CinemaScore), но фильм Оливера Стоуна стартовал лишь на четвертой позиции, заработав $8 млн за уикенд.

По материалам boxofficemojo.com

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