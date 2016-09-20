«Нерв» – образцовый триллер эпохи покемонов

Неоновый красный свет и череп как бы намекают, что герои Дейва Франко и Эммы Робертс ввязались в очень рискованную игру

Поцелуй незнакомца. Укради в ресторане солонку. Сунь голову в микроволновку. Убей себя об стену и получи бонус. Не хочешь сам, посмотри, как это делают другие. У мобильного приложения «Нерв» есть два режима: «игрок» и «зритель». Умница и скромница Ви (Эмма Робертс) не хочет быть ни тем ни другим, но в ответ на подначки одноклассников скачивает онлайн-игру в смартфон, решительно нажимает на Play и получает первое задание: «Поцелуй незнакомца».

Незнакомцем оказывается обаятельный мотоциклист Йен (Дейв Франко, удивительно похожий в этом фильме на молодого Тома Круза). Следующее задание программа (точнее, зрители, голосующие за игроков) предлагает ему и Ви выполнить вместе. Задания, конечно, становятся все рискованней. Суммы вознаграждений стремительно увеличиваются. Йен и Ви чувствуют растущую симпатию друг к другу. Приятель героини (Майлс Хейзер) беспокоится и ревнует. Ее раскованная подруга Сидни (Эмили Мид) завидует и бесится, потому что мечтает стать звездой «Нерва» сама, но у нее слишком мало подписчиков, хотя она готова решительно на все (вернее, ей так кажется). И конечно же, Йен что-то скрывает, а выйти из игры невозможно.

Но предсказуемость сюжета совершенно не мешает, выбрав режим «зритель», получить от «Нерва» удовольствие. А режим «критик» можно временно отключить.

Семья и кошки У обоих исполнителей главных ролей в «Нерве» есть более звездные родственники. Эмма Робертс – дочь актера Эрика Робертса и племянница актрисы Джулии Робертс. Дейв Франко – младший брат актера Джеймса Франко. Милая подробность: переехав из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, Джеймс оставил Дейву двух своих кошек.

«Нерв» удачно соединяет параноидальный триллер-квест (нужно выполнять опасные задания! за нами повсюду следят!) и подростковую антиутопию про игру на выживание. Здесь нет мрачного тоталитарного будущего, которым пугают тинейджеров «Голодные игры» и «Дивергенты», потому что идея проще и актуальней: «Нерв» показывает диктатуру толпы, огромную власть анонимов. Да, за нами повсюду следят, но теперь мы выбрали это сами.

Картина Генри Джуста и Ариеля Шульмана лихо снята и действительно похожа на приложение для смартфона: на экране постоянно появляются значки, которые хочется смахнуть или нажать, фильм словно бы предлагает подключиться к происходящему, оставить комментарий, поставить like. Иначе говоря, этот бодрый и красочный полнометражный клип очень реалистичен. Он лишний раз напоминает, насколько сегодня слились виртуальная и живая реальности. Если люди по всему миру ловят на улицах и в присутственных местах невидимых японских существ, почему бы не представить приложение, которое, попискивая в телефоне, требует публичного выполнения все более абсурдных действий с риском для здоровья и деловой репутации.

«Нерв» не предлагает ничего нового, но очень точно встраивает хорошо знакомую жанровую схему в сегодняшний контекст. Это образцовый подростковый триллер эпохи покемонов, который не портит даже мораль, состоящая в том, что слишком увлекаться ловлей покемонов молодым людям все-таки не следует.