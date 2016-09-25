«Мультимедиа арт музей» открыл юбилейную выставку Александра Родченко

Одна из молодых посетительниц выставки Александра Родченко «Опыты для будущего» вздохнула, рассматривая знаменитые коллажи: вот человек, без всякого фотошопа столько всего понаделал. Наивная и искренняя реакция наверняка бы понравилась художнику, прирожденному новатору и экспериментатору, чьи лучшие творческие годы пришлись на время решительного переустройства рухнувшего «царско-буржуазного» мира и устремленности в неведомое, но казавшееся непременно светлым будущее. Родченко не был наивен, но энтузиазма и энергии ему хватало.

Выставка в «Мультимедиа арт музее», подготовленная к 125-летию со дня рождения одного из главных героев русского авангарда, последовательно представляет все периоды и многочисленные направления его творчества – от живописных беспредметных опытов 10-х гг. и новаторских начинаний 20-х до откровенно пропагандистских работ 30-х и возвращения в эстетическое прошлое в серии с растерянными клоунами «Цирк», снятой по старинке после многочисленных обвинений в формализме. Революция, как ей и положено, сожрала рожденного ею художника.

Наследник Внук Родченко Александр Лаврентьев – хранитель архива, биограф и исследователь наследия своего деда. Он сокуратор выставки «Опыты для будущего», где есть выполненные им и его учениками воссоздания не только пространственных конструкций Родченко, но и процесса их моделирования.

Выставка, однако, не про тяжкий путь и горькое разочарование – она про победы Александра Родченко и названа, как и его книга, «Опыты для будущего». На первом этаже представлена своеобразная галерея славы, самые знаменитые, ставшие хрестоматийными произведения: фотографии (портрет Маяковского в шляпе, клетчатая от света и тени «Девушка с лейкой», полосатая «Лестница», пузыреобразный «Пионер»), коллажная обложка журнала «Леф», реклама общества «Добролет» и навязший уже в глазах от многочисленных интерпретаций и копий плакат «Книги» со словно выкрикивающей это слово, приложившей к губам ладонь, Лилией Брик в комсомольской косыночке. Ольга Свиблова, директор «Мультимедиа арт музея», говорит, что выставки Родченко – самые востребованные за рубежом, его знают.

Дальше – на двух этажах музея – показано много всего разного, поскольку Родченко работал не только фотографом, книжным художником, плакатистом и дизайнером (придуманный им рабочий клуб представлен на фотографии, а не в реконструкции), но и в кино. Просмотр фильма Льва Кулешова «Журналистка» (1927) вызывает восторг, настолько интересно задуман и остроумно создан его предметный мир. И конечно, не трудно восторгаться и вереницей фотографий с острым, «от пупа», ракурсом и динамичными, эффектными коллажами для книг, газет и плакатов, сделанными с помощью клея и ножниц, задолго до изобретения фотошопа.

Но как бы мажорно ни была выстроена выставка, есть экспонаты, радости не доставляющие. Фотографии первомайских парадов с гигантскими пирамидами из крутобоких физкультурниц и портреты военачальников, вписанных в красные звезды, представлены на выставке минимально, но все равно неприятны. Что же до серии «Строительство Беломорско-Балтийского канала», то здесь полная антипропаганда – по-рабски сгорбленные, в лаптях и обносках люди строят в холоде не светлое будущее, они узники, и название коллажа «Канал до срока» звучит зловеще.

Евгений Разумный / Ведомости «Мультимедиа арт музей» открыл юбилейную выставку Александра Родченко 1/12 Евгений Разумный / Ведомости 2/12 Евгений Разумный / Ведомости 3/12 Евгений Разумный / Ведомости 4/12 Евгений Разумный / Ведомости 5/12 Евгений Разумный / Ведомости 6/12 Евгений Разумный / Ведомости 7/12 Евгений Разумный / Ведомости 8/12 Евгений Разумный / Ведомости 9/12 Евгений Разумный / Ведомости 10/12 Евгений Разумный / Ведомости 11/12 Евгений Разумный / Ведомости 12/12

До 13 ноября