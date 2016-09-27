«Великолепная семерка» стала новым лидером кинопроката

Снятый Антуаном Фукуа ремейк «Великолепной семерки» собрал $35 млн в 3674 кинотеатрах Северной Америки. Это лишь на несколько тысяч меньше, чем стартовый результат «Чуда на Гудзоне» Клинта Иствуда пару недель назад, и чуть больше, чем было в 2014 г. у «Великого уравнителя», в котором тоже играл Дензел Вашингтон, а режиссером был Антуан Фукуа. О динамике дальнейших сборов аналитики говорят осторожно: жанр вестерна нетипичен для современного блокбастера, а такие вестерны, как «Одинокий рейнджер» и «Джанго освобожденный», начинали прокат не в четверг, а в среду и вторник соответственно. Сравнение с «Ковбоями против пришельцев» (2011), заработавшими в первый уикенд $36,4 млн и закончившими национальный прокат со $100,2 млн, тоже не будет корректным: во-первых, жанр все-таки другой, а во-вторых, новую «Великолепную семерку» публика и критика встречают куда лучше: оценка аудитории первых показов – А- по шкале CinemaScore, а замеры агрегатора кинопрессы Rotten Tomatoes показывают 63% положительных рецензий. Отметку в $100 млн к концу проката в Северной Америке «Великолепная семерка» пройдет наверняка, но сможет ли при таком стартовом результате подняться до $125–130 млн – вопрос: из фильмов, сделанных не в жанрах семейной анимации или комедии, это удалось лишь немногим.

На второй строчке таблицы стартовал как раз мультфильм для всей семьи «Аисты» – история о том, как птицы, когда-то приносившие детей, а теперь занятые в скучной службе интернет-доставки, вспомнили о своей истинной миссии. Результат – $21,8 млн, чуть больше половины от стартовых сборов «Монстров на каникулах» в сентябре 2012 г. Мультфильм «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек» тоже начинал прокат в сентябре (2009 г.) заметно лучше «Аистов» – $30,4 млн. На длинной американской дистанции «Фрикадельки» собрали в итоге $125 млн (при бюджете в $100 млн – на $30 млн больше, чем у «Аистов»). Станет ли новый анимационный фильм началом франшизы, зависит от дальнейших сборов, но публике «Аисты» понравились: оценка премьерной аудитории, как и у «Великолепной семерки», солидная – А- CinemaScore (и совсем уж восторженная – А+ от зрителей до 25 лет).

Лидер двух предыдущих недель «Чудо на Гудзоне» Клинта Иствуда, спустившись на 3-е место, продолжает держаться стойко: падение сборов по сравнению с прошлым уикендом всего 36%.

Между тем новая «Ведьма из Блэр» потеряла на второй неделе 59%, что неудивительно для фильма, получившего от публики презрительную оценку D+ CinemaScore. Вслед за американскими критиками-оптимистами хочется верить, что это приблизит конец эры хоррор-поджанра «найденных пленок» и мы больше не увидим среди лидеров проката ни «Ведьмы из Блэр», ни «Паранормальных явлений» и прочей ерунды подобного рода.

По материалам boxofficemojo.com