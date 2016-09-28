Кольца Tiffany для помолвки вышли в двух новых вариациях

Tiffany & Co. представила две новые вариации кольца для помолвки Tiffany Setting: в розовом золоте и в платиновой оправе с бриллиантовым паве. Форма кольца осталась неизменной – «парящий» бриллиант круглой огранки в обрамлении шести крапанов. Серия с бриллиантовым паве Pave Tiffany Setting выпущена ограниченным тиражом в 130 экземпляров - в честь 130-летнего юбилея с момента создания этой модели кольца. Вес центрального камня в кольцах серии Pave варьируется от полутора до шести карат. Кольца в новых вариациях создаются вручную в Нью-Йорке, как и все кольца для помолвки Tiffany, уточняют представители компании.

В московском бутике Tiffany новые вариации колец можно заказать по специальному заказу, сообщили «Ведомостям». В свободной продаже в магазине представлены кольца Tiffany Setting стоимостью от 150 000 руб. Средняя цена на кольца для помолвки во флагманском магазине марки в Нью-Йорке варьируется от $1500 до $1 млн.

Кольцо для помолвки Tiffany Setting было представлено Чарльзом Льюисом Тиффани в 1886 г. Он придумал новый вариант закрепки камня: тогда использовалась ободковая («глухая»), в кольце Tiffany камень крепился выше, что позволяло сделать больший акцент на его красоте и качестве.