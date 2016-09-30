Музеи Кремля демонстрируют «Элегантность и роскошь ар деко»

Кремлевская выставка «Элегантность и роскошь ар деко» восхищает – каждый экспонат заслуживает приведенных в названии эпитетов. Сплошная роскошь, тотальная элегантность. Институт костюма Киото обладает одной из лучших коллекций одежды, и это видно на выставке, занявшей залы Успенской звонницы и Одностолпной палаты Патриаршего дворца. Здесь представлены действительно исключительные по красоте и сохранности вещи, и экспонируются они достойно – окруженные зеркалами, так что каждое платье можно рассмотреть со всех сторон.

Для усиления впечатления и согласно с правилами роскоши и элегантности дамские наряды дополнены соответствующими драгоценностями и аксессуарами от ювелирных домов Cartier и Van Cleef & Arpels. И они представили превосходные образцы стиля, имеющего точную дату и место рождения.

Словосочетание «ар деко» появилось после парижской Международной выставки современного декоративного и промышленного искусства 1925 г. Потрясенный войной мир обновил свой образ, заметно упростив его, избавившись от пышности и статичности. Как и все большие стили, ар деко тотален и проявился как в архитектуре и искусстве, так и в интерьерах и моде.

Наверное, в моде особенно радикально, именно в одежде видно, насколько резок был поворот к новому. Принято связывать изменения в моде ар деко с эмансипацией женщин, достаточно вынужденной, – девушки, потерявшие на войне реальных и потенциальных женихов, пошли работать, пышные юбки и корсеты только мешали им. Еще после перенесенных невзгод хотелось праздника, поэтому мода 20-х очень нарядна – шелка и бархат, блестки со стеклярусом. Ну и вообще случилась вечная стилевая замена сложных тягучих форм на простые геометрические. Хотя все эти стандартные пояснения описывают реальность весьма схематически.

С известного плеча Замечательно, что известно, для кого именно были созданы некоторые платья: золотое, с розой у корсажа и шлейфом от Жан-Филиппа Ворта носила жена американского посла в Англии Уиллия Элис Уилсон Пейдж. В нем она в 1914 г. была представлена ко двору Георга V.

Экспозицию открывают дамские наряды 1910-х гг., и в них уже видны черты будущего стиля. На удивление современное, вернее, до сих пор не вышедшее из моды платье из лилового плиссированного атласа от Мариано Фортуни никакого корсета не предполагает. Зато популярные robe de style – платья в исторических стилях – свидетельствуют, что и в 20-е гг. находились любительницы пышных женственных юбок, а не маленьких прямоугольников на мальчишескую фигуру. Черное вечернее платье от Жанны Ланвен с богатой вышивкой бисером, со стразами и кружевами – прекрасный образец такого рода вещей.

Первый экспонат, своеобразный эпиграф к выставке – свободное шелковое домашнее платье (в стиле кимоно – как написано в пояснении), сшитое в Японии в начале прошлого века для экспорта на Запад. Все восточное, особенно японское, было в европейской моде чрезвычайно популярно. Элементы кроя и цветочные орнаменты кимоно заметны на многих показанных вещах, хотя и не сразу. Одно из самых роскошных произведений высокой моды ар деко – золотое платье со шлейфом от Callot Sœur с мотивом цветущей сакуры в орнаменте.

Но если японское влияние на европейскую моду было очевидно, то обратного процесса не было. По словам куратора выставки Макото Ишизеки, в начале прошлого века европейское платье носили только избранные богатые японцы, да и то в поездках. Интересно, что свою богатейшую коллекцию Институт костюма Киото собрал сравнительно недавно. И в этом случае решающую роль сыграла выставка. Иссей Мияки, прославленный японский дизайнер, увидел в музее Метрополитен выставку, посвященную моде 1909–1939 гг., добился ее показа в Японии, в результате в 1976 г. был основан киотский Институт костюма. Для полноты представления о стиле ар деко и удовольствия зрителей платья и украшения дополнены листами из модных журналов первой трети прошлого века.

До 11 января