На выставке режиссера Дмитрия Волкострелова зрители учатся внимательному отношению к обыденным вещам

Театральный режиссер и современный художник в одном лице – обычная вещь на Западе, но редкость у нас. Отечественный театр еще неохотно идет на сближение с актуальным искусством. Исключение – Дмитрий Волкострелов: иные его работы ближе к инсталляциям и перформансам, чем к театральным постановкам в привычном понимании. Сознавая и принимая эту свою инаковость, Волкострелов не раз настаивал на показе своих спектаклей в музейном пространстве, а не на сцене. Его дебют как художника вполне закономерен. Интерактивную персональную выставку Волкострелова «Повседневность. Простые действия» инициировали фестиваль «Территория» и Московский музей современного искусства; экспозиция будет работать в помещении ММОМА на Тверском бульваре до 16 октября и закончится перформансом, о котором пока ничего не известно.

В первом зале художник предлагает зрителям присоединиться к созданию словаря повседневности: вспоминаете слова, которые вы произносите каждый день, и пишете прямо на стене под соответствующей буквой. Вторая часть – собственно действия: нужно сосредоточиться на движении, обычно совершаемом машинально. Вас попросят расписаться, вымыть руки, заварить чашку чая, завязать шнурки, ввести пин-код от карты на терминале (со счетом ничего не произойдет). Зрителя снимают камеры, транслирующие картинку на экран: сможете наблюдать за собой сразу с четырех ракурсов. Каждое задание сопровождают наводящие вопросы: кто научил вас шнуровать ботинки? легко ли было запомнить код? хотели бы вы изменить подпись? В последнем, пустом зале можно послушать шум, записанный на Тверском бульваре: это отсылка к музыкальной пьесе Джона Кейджа «4’33’’» – важнейшему референсу в театральных поисках Волкострелова.

Глаз да глаз В музее регулярно присутствуют актеры театра post, возглавляемого Волкостреловым, – их легко перепутать с обычными смотрителями, тем более что для них придумали униформу. Их наблюдения лягут в основу перформанса, который должен стать итогом работы выставки.

В пояснениях автор пишет, что любой желающий может стать экспонатом этой выставки, поднявшись на небольшую сцену или просто присев на один из разноцветных пуфов. Приглашая зрителя выйти на сцену в произвольный момент, художник создает идеальный, с его точки зрения, спектакль: безыскусный, спонтанный, не предполагающий четкого деления между публикой и актерами.

Даже технические мелочи на выставке кажутся обдуманными, концептуальными: Волкострелов либо категорически не допускает случайных решений, либо попадает в цель просто потому, что так уж он мыслит. Почему зрителей снимают камеры – разве не проще было поставить зеркало? Почему картинка не цветная, а черно-белая? Все это будет иметь для вас значение, если вы хоть изредка фотографируете на телефон: сегодня увидеть вещь через экран и значит заметить ее, вырвать из потока повседневности, осознать как уникальную (у меня черно-белое изображение конкретно в этом случае ассоциируется с фильтром Instagram – еще одним способом выделить, вычленить предмет из реальности).

Трудно говорить о выставке Волкострелова и не обращаться к театральному контексту – хоть он и выступает в этот раз как художник, а не как режиссер. Часто вместо того, чтобы занимать наше внимание вымышленными героями или отвлеченными идеями, актуальный театр побуждает нас анализировать текущий момент, наши сиюминутные переживания, ситуацию, в которой мы находимся. Например, зритель идет по реальному тротуару и с подсказки голоса в наушниках размышляет о том, каково это – двигаться в группе людей, таких же зрителей, вычисляет лидеров и отстающих, определяет собственную роль: это городской интерактивный спектакль Remote X немецкой компании Rimini Protokoll (две его редакции были созданы специально для Москвы и Петербурга). К чему-то подобному прибегал и Дмитрий Волкострелов: в его постановке «Лекция о нечто» зритель пытается без помощи слов наладить коммуникацию с соседом – о чем здесь еще думать, кроме текущей ситуации? Вот и экспозиция в ММОМА демонстрирует тот же подход.

До 16 октября