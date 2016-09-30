В Псковской области прошел второй фестиваль «Заповедник» имени Сергея Довлатова

Главным смысловым узлом фестиваля стал день, проведенный в Михайловском и окрестностях.

Пешее путешествие фестивальной публики через пушкинское родительское имение по маршруту, которым Довлатов некогда водил экскурсантов, сопровождалось познавательными рассказами. О фанерном коте, посаженном первым хранителем заповедника Семеном Гейченко на раскидистый и обвитый золоченой цепью дуб под своими окнами; о мифологическом «домике няни», в действительности – обычной баньке, а также о всяком прочем. Пунктом назначения стала деревня Березино неподалеку от Михайловского. Именно там непонятно как дожила до наших дней, а сравнительно недавно была укреплена и превращена в частный музей развалюха, куда в 1976-м заселился на лето пушкиногорский экскурсовод Довлатов. Устрашающе прекрасное, насквозь прогнившее, все в рваных заплатах из рубероида легендарное жилище пьяницы Михаила Иваныча из «Заповедника». Во дворе этого дома фестиваль провел короткие «довлатовские чтения»: сидя на ступеньках, актеры Алексей Маслодудов, Олег Долин, Анна Шепелева, Надежда Лумпова, драматург Любовь Мульменко и другие близкие к док-направлению фигуранты разложили на разные голоса и с разной степенью убедительности прозу Довлатова – преимущественно «Заповедник», разумеется.

Рационализаторы Фестиваль «Заповедник» начался под аккомпанемент Дениса Мацуева: в тот вечер его концерт в городской филармонии завершал музыкальный фестиваль Crescendo, и руководству городской культуры пришла в голову рационализаторская мысль объявить закрытие одного смотра открытием другого.

Второй фестивальный фронтмен, Александр Сергеевич Пушкин, тоже удостоился специальной акции – премьеры фильма Павла Лунгина «Дама пик» по пушкинской повести, заново режиссером прочитанной. Со слов Лунгина, его заинтересовала возможность соединить мир оперы («Пиковой даме», как известно, не чуждой) с законами триллера. Если не сделать историю захватывающей, то во всяком случае удерживать во время просмотра интерес зала у автора «Дамы пик» получилось. Опера же обозначила свое присутствие не в эстетике, а в сюжете: события разворачиваются в столичном театре (на экране – узнаваемый парадный подъезд новой сцены Большого), куда из эмиграции возвращается дива с мировым именем (Ксения Раппопорт), чтоб поставить на сцене, где когда-то дебютировала, оперу Чайковского и самой исполнить партию графини. Ее племянница Лиза (Мария Курденевич), получившая от тетки одноименную роль, состоит в местной труппе и влюблена в певца Андрея (Иван Янковский), мечтающего исполнить партию Германна. Оперная условность как эстетика фильму не пригодилась, зато вмешалась в его сюжетостроение, несколько затуманив указатели на важных поворотах, из-за чего там порой непросто разобраться, что к чему. Самое же удивительное в «Даме пик» – это Андрей-Германн и его мотивы. Пушкинский персонаж-немец «Пиковую даму» не читал и в своих действиях руководствовался указаниями графини, жестоко его бортанувшей. Андрей, напротив, даже не читая Пушкина, не может не быть в курсе давно ушедшей в масскульт истории и явно в курсе, как она закончилась. Тем не менее он, довольно быстро охладев к роли Германна и прикипев к идее миллионного выигрыша, настойчиво изрекает удивительные сентенции вроде «я должен выиграть и стать настоящим Германном», а в кульминационный момент ставит не на пиковую даму, что могло бы обеспечить авторской конструкции дополнительную оригинальность, а на злополучного туза. Повторно наступая на старые грабли.

Псков