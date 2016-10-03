Мариинский театр объявил планы на сезон 2016\17

Ретроспективно-охранительная художественная политика Мариинского театра, пронизанная ностальгией по «золотому» ХХ веку, похоже, крепнет от года к году. Это стало окончательно ясно на пресс-конференции, на которой Валерий Гергиев лично рассказал о планах предстоящего сезона. Достаточно и беглого взгляда на список имен и названий, чтобы показалось, будто ты перенесся эдак лет на 30–40 назад.

После анекдотических, довольно нелепо смотрящихся сегодня постановок «Шурале» и «Медного всадника» Глиэра театр продолжает ту же репертуарную линию. Возвращение на историческую сцену давнишнего балета Юрия Григоровича «Каменный цветок» на музыку Прокофьева имеет двоякую цель: театр одновременно отмечает 125-летие Прокофьева и отдает дань уважения самому Григоровичу.

В третий раз за последние 20 лет будет сызнова поставлена «Саломея» Рихарда Штрауса. Если вспомнить, что первую, весьма впечатляющую постановку в середине 90-х осуществила блистательная Джули Теймор, второй – донельзя ходульный – спектакль в самом начале нулевых поставил Дэвид Фримен, а в третий раз «Саломею» доверено поставить недавнему руководителю Новой сцены Александринки Марату Гацалову, – то тенденция передачи дел в руки отечественных мастеров налицо.

Вторая важная оперная премьера на Новой сцене – «Сицилийская вечерня» Верди. Не самая популярная опера в наследии великого итальянца, безусловно, заслуживает того, чтобы пополнить репертуар Мариинского; тем паче что в прошлом сезоне в афише театра появился долгожданный «Симон Бокканегра». И вообще, чем больше опер Верди в репертуаре – тем лучше. Постановку осуществит Арно Бернар – это единственное имя, сколько-нибудь широко известное не только в России, но и в Европе, из всего списка постановщиков в этом сезоне. Арно Бернар – режиссер вполне мастеровитый, умелый и профессиональный; но не более того. Он не входит в первую десятку и даже двадцатку европейских оперных постановщиков – тех, кто определяет ныне лицо современного оперного театра. К сожалению, знаменитые постановщики появляются в Мариинском все реже и реже. Последним «тяжеловесом» европейского театра была, пожалуй, Саша Вальц, поставившая несколько лет назад «Весну священную» на Новой сцене.

Театр фестивалей В нынешнем сезоне к традиционным фестивалям Мариинского театра – «Лики современного пианизма», «Поющая масленица», «Московский Пасхальный фестиваль», Органный фестиваль и «Звезды белых ночей» – прибавится фестиваль-конкурс Бориса Березовского «Музыка земли», на котором ожидается выступление 15 фольклорных коллективов России. В финальном гала-концерте прозвучит мировая премьера нового фортепианного концерта Александра Чайковского: в звучание симфонического оркестра будут вплетены голоса народных инструментов, сольную партию исполнит Борис Березовский.

Теперь же по большей части Мариинский театр с некоторых пор предпочитает опираться на собственные силы. Алексей Степанюк, петербургский оперный режиссер, в последние годы, похоже, получил полный карт-бланш от Валерия Гергиева. Он ставит и классику – «Пиковую даму» и «Евгения Онегина», и новые оперы Щедрина; за последние три года – «Левшу» и «Рождественскую сказку». В этом году ожидается «Не только любовь», ранняя опера Родиона Константиновича, которую решено представить на сцене Концертного зала.

В камерном зале «Прокофьев» и в Концертном зале свои полусценические постановки с завидной регулярностью будет осуществлять Александр Маскалин, в ведении которого детские оперы советских композиторов, исполняемые силами Академии молодых певцов под общим руководством Ларисы Гергиевой. В списке оперных премьер для детской аудитории – «Храбрый заяц» Сергея Баневича, «Репка» Рустама Сагдиева, «Ухти-Тухти» Георгия Портнова, «Про глупого мышонка» Дмитрия Шостаковича, «Мойдодыр» Юрия Левитина, «Маленький принц» и «Терем-теремок» Леонида Клиничева (который по количеству своих опер в афише скоро обгонит в Мариинском театре самого Щедрина), «Бременские музыканты» Геннадия Гладкова, «Маленький трубочист» Бенджамина Бриттена, «Жемчужина Адальмины» Грайра Ханеданьяна и «Сокровища волшебного колодца» Светланы Нестеровой. По меньшей мере половина названий из приведенного списка возражений не вызывает; и Шостакович, и Бриттен, и Гладков, и Левитин – композиторы, музыка которых содержательна и качественна.

Что касается выбора оперных названий для работы с юношеской и взрослой аудиторией, то и здесь Мариинский театр предпочитает опираться на хорошо проверенное старое. Музыка советских композиторов рулит; из небытия вытаскиваются не только заслуженно забытые оперы Ивана Дзержинского, но и оперы, безусловно заслуживающие быть вновь включенными в общественно-музыкальный контекст. Таковы, к примеру, оперы Григория Фрида «Дневник Анны Франк» и «Письма Ван Гога», обошедшие все европейские камерные сцены еще 20 и 30 лет тому назад. А также опера «Ожидание» Микаэла Таривердиева, о которой Родион Щедрин, к примеру, отзывался исключительно хорошо. В этом же ряду советских камерных опер – «Записки сумасшедшего» Юрия Буцко, «Молодожены» Григория Корчмара и «Зинаида» – опера, которая завершит триптих Клиничева.

В рамках юбилейного, XXV фестиваля «Звезды белых ночей» заявлены премьерные показы «Адрианы Лекуврер» Франческо Чилеа – не самой актуальной оперы в контексте вызовов времени. Зато в ней, как предполагается, споет Анна Нетребко.

Во время летнего фестиваля состоится и значимая балетная премьера. Балет петербургского композитора Бориса Тищенко «Ярославна» по мотивам «Слова о полку Игореве» был впервые поставлен Олегом Виноградовым в 1974 г. на сцене тогдашнего Малегота и произвел форменный фурор: постановка казалась в те годы верхом вольнодумства, в том числе и по части обновления балетного языка. Как переосмыслит балетную партитуру Тищенко молодой балетмейстер Владимир Варнава – покажет будущее.