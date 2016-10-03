Giorgio Armani и Bugatti создали коллекцию одежды и аксессуаров

Она выпущена лимитированной серией и, возможно, будет единственной

Giorgio Armani и Bugatti выпустили первую совместную коллекцию одежды и аксессуаров. Линия Giorgio Armani for Bugatti включает пальто и куртки, трикотаж, спортивную обувь, сумки, портфели, а также линию кожаных аксессуаров - пояса, бумажники, чехлы для планшетов. Все изделия представлены в трех оттенках - светло-коричневом, темно-зеленом и синем. Коллекция выпущена лимитированной серией, каждое изделие пронумеровано. В московских магазинах Giorgio Armani и Bugatti коллекция представлена с начала октября.

Все предметы коллекции отмечены значимыми для Bugatti деталями. Например, подвески на сумках выполнены в форме эмблемы компании - лошадиной подковы, а для подкладок сумок, внутренних карманов и подошв обуви использовали материалы фирменного цвета Bugatti.

Данный опыт сотрудничества стал для компаний первым. Будут ли позже выпущены другие совместные коллекции, пока неизвестно, сообщили представители Giorgio Armani.