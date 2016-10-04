Фильм Тима Бёртона стал новым лидером американского проката

История о приюте, где живут невидимый мальчик, девочка, умеющая держать в руках огонь, и другие странные дети, стартовала в 3522 кинотеатрах и собрала за первый уикенд $28,5 млн. Критика и зрители приняли новый фильм знаменитого выдумщика Тима Бёртона прохладно: агрегатор кинопрессы Rotten Tomatoes замерил 64% положительных рецензий, премьерная публика оценила на В+ по шкале CinemaScore. Правда, оценки в возрастной категории до 25 лет (а это 51% аудитории) выше – А-. К концу национального проката фильму прогнозируют около $75 млн, но, если сборы на второй неделе не упадут резко, может быть и больше. В международном прокате «Дом странных детей мисс Перегрин» заработал $36,5 млн на 59 рынках. В лидерах Южная Корея ($5,19 млн), Соединенное Королевство ($4,5 млн) и Мексика ($3,8 млн). У нас Бёртона тоже любят, но фильм выйдет в российский прокат только 6 октября.

На второй позиции стартовал триллер о нефтяниках «Глубоководный горизонт», собравший $20,6 млн в 3259 кинотеатрах. Оценка премьерной аудитории – А-, критики – 82%, прогноз – почти как у бёртоновского фильма, $70–75 млн. Это мало, потому что бюджет картины – более $100 млн. В международном прокате «Глубоководный горизонт» добавил еще $12,4 млн, из которых $1,2 млн получено в России. Но на этой неделе российские зрители патриотично предпочли отечественный блокбастер – «Дуэлянт» Алексея Мизгирева собрал $2,4 млн и удостоился упоминания в обзоре Boxoffice Mojo, крайне редко обращающего внимание на неголливудскую продукцию.

Хуже всего из новинок стартовала авантюрная комедия «Зачинщики» с Заком Галифианакисом, Оуэном Уилсоном, Кристен Уиг, Джейсоном Судейкисом и Кейт Маккиннон: 6-е место, $6,6 млн в 3042 кинотеатрах.

По материалам boxofficemojo.com