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Статья опубликована в № 4174 от 04.10.2016 под заголовком: Касса странностей

Фильм Тима Бёртона стал новым лидером американского проката

В России «Дом странных детей мисс Перегрин» выйдет 6 октября
Новым лидером американского кинопроката стал фильм Тима Бёртона «Дом странных детей мисс Перегрин»
Новым лидером американского кинопроката стал фильм Тима Бёртона «Дом странных детей мисс Перегрин»
Twentieth Century Fox Film Corporation

История о приюте, где живут невидимый мальчик, девочка, умеющая держать в руках огонь, и другие странные дети, стартовала в 3522 кинотеатрах и собрала за первый уикенд $28,5 млн. Критика и зрители приняли новый фильм знаменитого выдумщика Тима Бёртона прохладно: агрегатор кинопрессы Rotten Tomatoes замерил 64% положительных рецензий, премьерная публика оценила на В+ по шкале CinemaScore. Правда, оценки в возрастной категории до 25 лет (а это 51% аудитории) выше – А-. К концу национального проката фильму прогнозируют около $75 млн, но, если сборы на второй неделе не упадут резко, может быть и больше. В международном прокате «Дом странных детей мисс Перегрин» заработал $36,5 млн на 59 рынках. В лидерах Южная Корея ($5,19 млн), Соединенное Королевство ($4,5 млн) и Мексика ($3,8 млн). У нас Бёртона тоже любят, но фильм выйдет в российский прокат только 6 октября.

На второй позиции стартовал триллер о нефтяниках «Глубоководный горизонт», собравший $20,6 млн в 3259 кинотеатрах. Оценка премьерной аудитории – А-, критики – 82%, прогноз – почти как у бёртоновского фильма, $70–75 млн. Это мало, потому что бюджет картины – более $100 млн. В международном прокате «Глубоководный горизонт» добавил еще $12,4 млн, из которых $1,2 млн получено в России. Но на этой неделе российские зрители патриотично предпочли отечественный блокбастер – «Дуэлянт» Алексея Мизгирева собрал $2,4 млн и удостоился упоминания в обзоре Boxoffice Mojo, крайне редко обращающего внимание на неголливудскую продукцию.

Хуже всего из новинок стартовала авантюрная комедия «Зачинщики» с Заком Галифианакисом, Оуэном Уилсоном, Кристен Уиг, Джейсоном Судейкисом и Кейт Маккиннон: 6-е место, $6,6 млн в 3042 кинотеатрах.

По материалам boxofficemojo.com

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