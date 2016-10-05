Eres будет выпускать круизные коллекции купальников

Французская марка нижнего белья Eres начинает выпускать круизные коллекции купальников. Они будут появляться ежегодно, уточнили «Ведомостям» представители бренда. Первая коллекция создана совместно с бельгийским дизайнером Вероник Леруа. Линия Eres cruise collection by Veronique Leroy включает купальники, пляжную одежду и аксессуары: шляпы, сумки, пляжные полотенца. Коллекция представлена во всех бутиках марки в Москве и Санкт-Петербурге.

Вероник Леруа работала на стыке между верхней одеждой и купальными костюмами. По ее словам, она создавала коллекцию, которую можно носить целый день даже в городе. Например, купальники можно носить как боди. Коллекция вдохновлена минималистичными формами абстрактного искусства и старинными пляжными фотографиями. Все предметы коллекции объединены общим графическим мотивом - плетеной тесьмой, которая подчеркивает крой купальников, поля шляпы или вырез комбинезона.

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Марка Eres создана в 1968 г., в 2006 г. ее приобрела Chanel. Тогда же креативным директором марки стала Валери Делафосс. Вероник Леруа - французский дизайнер, в 1991 г. она основала собственный бренд Veronique Leroy.