Люкс

Eres будет выпускать круизные коллекции купальников

Дизайн первой коллекции для марки создала модельер Вероник Леруа
Круизные коллекции купальников Eres будут появляться ежегодно
Круизные коллекции купальников Eres будут появляться ежегодно
Eres

Французская марка нижнего белья Eres начинает выпускать круизные коллекции купальников. Они будут появляться ежегодно, уточнили «Ведомостям» представители бренда. Первая коллекция создана совместно с бельгийским дизайнером Вероник Леруа. Линия Eres cruise collection by Veronique Leroy включает купальники, пляжную одежду и аксессуары: шляпы, сумки, пляжные полотенца. Коллекция представлена во всех бутиках марки в Москве и Санкт-Петербурге.

Вероник Леруа работала на стыке между верхней одеждой и купальными костюмами. По ее словам, она создавала коллекцию, которую можно носить целый день даже в городе. Например, купальники можно носить как боди. Коллекция вдохновлена минималистичными формами абстрактного искусства и старинными пляжными фотографиями. Все предметы коллекции объединены общим графическим мотивом - плетеной тесьмой, которая подчеркивает крой купальников, поля шляпы или вырез комбинезона.

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Модели из коллекции Eres cruise collection by Veronique Leroy
Eres
Модели из коллекции Eres cruise collection by Veronique Leroy
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Модели из коллекции Eres cruise collection by Veronique Leroy
Eres
Модели из коллекции Eres cruise collection by Veronique Leroy
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Модели из коллекции Eres cruise collection by Veronique Leroy
Eres
Модели из коллекции Eres cruise collection by Veronique Leroy
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Модели из коллекции Eres cruise collection by Veronique Leroy
Eres
Модели из коллекции Eres cruise collection by Veronique Leroy
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Модели из коллекции Eres cruise collection by Veronique Leroy
Eres
Модели из коллекции Eres cruise collection by Veronique Leroy
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Модели из коллекции Eres cruise collection by Veronique Leroy
Eres
Модели из коллекции Eres cruise collection by Veronique Leroy
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Модели из коллекции Eres cruise collection by Veronique Leroy
Eres
Модели из коллекции Eres cruise collection by Veronique Leroy
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Марка Eres создана в 1968 г., в 2006 г. ее приобрела Chanel. Тогда же креативным директором марки стала Валери Делафосс. Вероник Леруа - французский дизайнер, в 1991 г. она основала собственный бренд Veronique Leroy.

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