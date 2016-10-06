Анимационный фестиваль в Оттаве (OAIF) поговорил о личном

Один из самых интересных сюжетов на анимационных фестивалях – то, каким образом и почему некоторые темы из десятков картин конкурсного списка вдруг становятся центральными. В сущности, на главные летние фестивали авторской анимации – в Загреб, Анси, Хиросиму – и сентябрьскую Оттаву студии посылают почти одно и то же. Но, во-первых, отбирают фестивали разное в соответствии со своими вкусами, а во-вторых, совсем разное выходит в общем фестивальном мнении на первый план. И если, к примеру, три месяца назад в Анси самыми важными и тревожащими темами были те, что связаны с политикой и социальными проблемами, то жюри и публика Оттавы явно были пленены историями, связанными с личными, интимными переживаниями.

Гран-при OIAF за лучшую независимую короткометражную анимацию получил совсем свежий фильм канадского режиссера Дианы Обомсавин (Diane Obomsawin) «Я люблю девушек». Этот фильм основан на ее же книге комиксов по документальным интервью, где женщины и совсем молодые девушки рассказывают о первой любви, в которой они осознали свою гомосексуальность. У героинь смешные головы животных («Зверей же все любят», – говорит Диана), а сами истории лишены эротизма, зато полны юмора и нежных воспоминаний о собственной первой неловкости и смущении. А главный приз за лучший полный метр получил фильм «Луиза зимой» пожилого мэтра французской анимации Жан-Франсуа Лагиони – удивительная картина о старости, в которой нет тоски, а есть новое открытие мира. Чудесная рисованная анимация пастелью рассказывает нам о старушке, опоздавшей на последний поезд, увозящий дачников в город. И теперь она вынуждена одна, как Робинзон Крузо, жить в опустевшем приморском городке, выстроив себе на горке хижину взамен затопленного дома и взяв в Пятницы старого пса. Луиза ничего не боится, она живет естественной жизнью, как ребенок или животное, и взамен уходящей памяти к ней приходят воспоминания о детстве. Луиза говорит сама с собой низким спокойным голосом актрисы Доминик Фрот, и этот покой вместе с уверенностью перетекает в зрителей. Лагиони, которому скоро 80, очень естественно рассказывает нам, что старость не страшна, и, видя деятельную и обаятельно носатую Луизу, веришь ему абсолютно.

Перерыв Единственный, кто получал главный приз Оттавы трижды, – русский режиссер Игорь Ковалев. В конкурсе этого года тоже уже был фильм «До любви», имеющий множество российских и международных наград. В конкурсе OIAF из России был и дипломный фильм «Разбудить волка» Елизаветы Астрецовой из школы-студии ШАР, и детский «Даша и людоед» Натальи Суринович. Никаких наград наши фильмы не получили.

Награды в коротком метре OIAF разделяются на призы экспериментальной \ абстрактной анимации и нарративной. Лучшей абстрактной анимацией назвали фильм молодого японского режиссера Рио Орикасы «Исходная точка» (Datum point), где он делает видимой поэзию Йоширо Ишихары, которого называли «поэтом молчания». Режиссер строит из глины белые пейзажи, завихряющиеся волнами, в центре которых возникают иероглифы стихов. И этот фильм, в котором есть тактильность, связанная с плотной глиной, завораживающий ритм и музыкальное гудение, напоминающее шум в ушах поэта, прошедшего войну, тоже воспринимается как очень личный.

Лучшим нарративным фильмом стала «Слепая Вайша» канадского режиссера Теодора Ушева – нарисованная в стиле цветной гравюры притча болгарского писателя Георгия Господинова о девушке, видевшей одним глазом будущее, а другим – прошлое. И не видевшей настоящего. Этот фильм, кстати, получил приз и в Анси, но там, казалось, публика больше воспринимает его социальный заряд, ту энергию, которая рвется из его плакатно-экспрессивной графики. А здесь больше приходила в голову тема разорванности человека между страхом перед будущим и убаюкивающей ностальгией по прошлому.

Еще одна номинация, в которой OIAF согласился с фестивалем в Анси, – дипломный фильм. Приз Оттавы тоже взяла выпускница немецкой киношколы Евгения Гострер, наша бывшая соотечественница, – она сняла картину «Ул. Франкфурт, 99а» (Frankfurter Str. 99a) о дружбе одинокого мусорщика с уличной кошкой. Рваная живопись пластилином на стекле только намечает абрис героев и предметов вокруг, они как будто тают, что добавляет ощущение непрочности самой истории и этой странной дружбы. А лучшим студенческим (курсовым) фильмом назвали трогательную рисованную картину польской студентки Марты Магнушки «Инородное тело» (Foreign body), где у девушки одна нога оказывается как будто чужой – огромной и волосатой – и ведет себя как зверь, урча и приставая к окружающим. Страх перед изменившимся телом сменяется попыткой принять его таким как есть – нога, которую девушка обнимает, как собаку, в конце концов затихает. И это тоже очень интимный образ.

Оттава