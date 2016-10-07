Госоркестр России сыграл юбилейный концерт в честь своего 80-летия

Если на открытии сезона возникло ощущение, что оркестр еще не опомнился от отпуска, то теперь оно только укоренилось. Гимническая увертюра Вагнера к «Мейстерзингерам», заменившая какой-либо гимн (80 лет назад на первом концерте оркестра играли «Интернационал»), прозвучала надежно, но прямолинейно, лирическая тема стушевалась, и даже звон треугольника не добавил прелести.

Событием могла бы стать мировая премьера «Песни восхождения» Александра Вустина – однако композитор-резидент, которому оркестр теперь заказывает одну партитуру за другой, словно выдохся после прошлогодней мощной «Песни Лукерьи» и представил маловыразительную партитуру, полную узнаваемых самоповторов и вызвавшую только жидкие аплодисменты.

Далекий колокол звонил в опусе Вустина так же долго и уныло, как чей-то мобильный телефон в Третьем концерте Прокофьева, отчего в начале финала Владимир Юровский даже остановил исполнение. В остальном концерт оставил благополучное впечатление благодаря классу оркестра и пианиста Николая Луганского.

Третью симфонию Бетховена Юровский сыграл в редакции Густава Малера, с удвоенными духовыми, добавлением уточняющих штрихов и нюансов. Прозвучала симфония с воодушевлением, но отделки деталей не хватило. Музыканты высшего ранга, такие как Юровский и его оркестранты, успели приучить нас к перфекционизму, после которого обычное владение профессией уже не производит должного эффекта.