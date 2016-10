Уникальная Флоренция: частный визит в галерею Уффици или дегустация у маркиза Антинори

Firenze Yes Please

Проект Firenze Yes Please задуман, чтобы сделать Флоренцию центром притяжения для состоятельных гостей

Что возможно благодаря проекту Firenze Yes Please

Столкнувшись со снижением количества туристов после финансового кризиса 2007-2008 гг,. менеджеры лучших отелей Флоренции задумались, как им увеличить количество состоятельных гостей. Действовать решили сообща, продвигая свой город как туристическое направление и предлагая богатым туристам больше эксклюзивных услуг.

Удивительно или нет, но о том же самом в то же самое время задумался тогдаший мэр Флоренции (нынешний премьер-министр Италии) Маттео Ренци: город и горожане страдают от наплыва автобусных туристов, которые утром выезжают из Рима, приезжают на несколько часов во Флоренцию, просто фотографируются на фоне памятников и уезжают дальше, в Верону или Венецию, не потратив никаких денег во Флоренции и оставляя за собой лишь мусор. Поэтому идея отельеров привлекать в город больше состоятельных туристов нашла у Ренци самый горячий прием.

Так родился проект Firenze Yes Please. Реализовался он уже при преемнике Ренци на посту мэра Флоренции – Дарио Нарделле. Этим летом 11 пятизвездочных отелей Флоренции пригласили журналистов со всего мира в гости, чтобы познакомить их со своей идеей. Представлял проект лично Дарио Нарделла – в стенах исторического Палаццо Веккьо, откуда Медичи на протяжении веков правили Тосканой.

«Мы хотим поднять уровень предложения в культурной сфере для туристов, потому что уверены, что Флоренция – это не “один из” городов, но может предложить своим жителям и гостям по-настоящему уникальный опыт, – сказал мэр. – Мы не думаем, что нужды жителей и туристов различаются очень сильно, я воспринимаю туристов как жителей Флоренции, потому что если мы создаем что-то удобное и эффективное для жителей, это неизменно оценят и гости города. Когда мы приезжаем в другой город, мы хотим увидеть реальную жизнь, почувствовать дух места: прийти на местный рынок, пообщаться с местными жителями, увидеть местные ремесла…» По словам Нарделлы, Firenze Yes Please – это проект, который призван предоставить гостям города такой опыт: «Принцип сходен с изготовлением одежды на заказ: портной шьет вам пиджак в соответствии с вашей фигурой и вашими пожеланиями. Firenze Yes Please также предоставит взыскательным гостям впечатления в культурной, спортивной, гастрономической и прочих сферах в соответствии с их потребностями и пожеланиями».

Идея нашла поддержку не только в мэрии – в проекте Firenze Yes Please согласились участвовать самые известные флорентийские музеи и бренды: Уффици и Опера дель Дуомо, винодельческий дом Marchesi Antinori, шелковая мануфактура Setificio Fiorentino, да и сама мэрия готова распахнуть двери Палаццо Веккьо для частных экскурсий.

Firenze Yes Please Новая галерея музея Уффици готова к приему гостей 1/6 Marchesi Antinori Дегустация в приватной обстановке в новом винном подвале маркиза Антинори обещает стать еще более запоминающейся 2/6 Firenze Yes Please В строительство нового помещения музея Опера дель Дуомо, открывшегося в октябре прошлого года, было вложено 45 млн евро. Площади музея удвоились, и теперь шедевры Донателло, Микеланджело, Андреа Пизано и других мастеров предстали во всем великолепии 3/6 Firenze Yes Please Magnificent – «цифровая опера», созданная Феличе Лимозани и озвученная Андреа Бочелли, демонстрируется в Оружейном зале Палаццо Веккью – одном из немногих помещений дворца, сохранивших первоначальную структуру со времен строительства (1312 г.) 4/6 Firenze Yes Please «Секретная комната» Микеланджело в капелле Медичи, где художник скрывался (и обдумывал новые работы) в 1530 г., после того как Флорентийская республика, которую поддержал Микеланджело, пала. Комнату обнаружили только в 1975 г. Теперь ее открывают только для избранных, но все-таки открывают 5/6 Firenze Yes Please Шелка производства Antico Setificio Fiorentino использовались для отделки, в частности, залов Большого Кремлевского дворца 6/6

В конце сентября - начале октября должен заработать сайт Firenze Yes Please. На нем для гостей отелей-участников будут появляться эксклюзивные предложения, консьержи будут связываться с постояльцами и бронировать предложения для них, если им это покажется интересным.

А в том, что, например, частная экскурсия по закрытой для остальной публики по понедельникам галерее Уффици окажется исключительно интересной, сомневаться не приходится. Ведь гостей ждет, по сути, новый музей. Немец Айке Шмидт, назначенный директором Уффици в прошлом году, развернул бурную деятельность по окончанию реконструкции всемирно известных галерей. Проект удвоения площадей Уффици стартовал еще 10 лет назад, но за это время было выполнено лишь 50% работ. Теперь правительство Италии выделяет музею из своих фондов еще 40 млн евро (в дополнение к уже ассигнованным 18 млн), и Шмидт планирует завершить все работы за четыре года. Из здания Уффици наконец-то выселили все офисы, которые располагались там веками, и после реконструкции площадь музея увеличится с 6000 до 12 000 кв. м. В октябре Уффици открывает новую галерею на освободившихся площадях – в нее, в частности, переедут шедевры Боттичелли. Уже сделанное впечатляет: в новых залах установленно новое светодиодное освещение (бликов на картинах нет абсолютно), а сами картины развешаны намного свободнее, что облегчает доступ к ним и, как следствие, удовольствие от созерцания. Следом Шмидт обещает открывать новые галереи (для постоянных экспозиций) каждые полгода, а зимой появится первая в истории Уффици галерея для временных выставок – с отдельным входом, чтобы сократить очереди. Увеличивая площади музея, руководство Уффици одновременно увеличивает и его пропускную способность – за счет новых лестниц и проходов.

Ждет гостей Firenze Yes Please и одна из самых известных винодельческих компаний Италии - Marchesi Antinori. Маркиз Пьеро Антинори потратил 11 лет и 80 млн евро, чтобы возвести неподалеку от родной Флоренции многоэтажный (но спрятанный в холме) комплекс Antinori nel Chianti Classico, объединивший винодельню, винные подвалы, ресторан, офисные помещения и выставочные пространства. Антинори предлагает участникам Firenze Yes Please частные экскурсии и дегустации в своих подвалах. «Проект поддерживает высококачественный туризм, что жизненно важно для такого города, как Флоренция, который должен оставаться символом совершенства», – объясняет маркиз свое участие в Firenze Yes Please.

Помимо культурно-гастрономической программы для состояльных гостей Флоренции есть и еще один крючок – шопинг.

«Перед Рождеством люди отправляются на шопинг в Милан. Удивительно, но иностранные туристы не знают, что высокая мода родилась во Флоренции в 1929 г. и что здесь и по сей день можно делать прекрасный шопинг. Cavalli, Gucci, Ferragamo, Cervino, Ricci, Pucci – это все флорентийские имена, – говорит один из инициаторов Firenze Yes Please, генеральный менеджер Four Seasons Hotel Firenze Патрицио Чиполлини. – А в результате и имидж Флоренции в глазах самых взыскательных гостей будет совершенно иной! И мы создадим у них желание вернуться во Флоренцию вновь – потому что за один приезд увидеть все абсолютно невозможно. Мы начнем с Флоренции, но хотим расшириться и на Тоскану, где находятся виллы и виноградники наших знаменитых винодельческих домов. Ведь они не открыты для публики, и их посещение может стать совершенно уникальным опытом, красота там необыкновенная!»