Уникальная Флоренция: частный визит в галерею Уффици или дегустация у маркиза Антинори

Столкнувшись со снижением количества туристов после финансового кризиса 2007-2008 гг,. менеджеры лучших отелей Флоренции задумались, как им увеличить количество состоятельных гостей. Действовать решили сообща, продвигая свой город как туристическое направление и предлагая богатым туристам больше эксклюзивных услуг.

Удивительно или нет, но о том же самом в то же самое время задумался тогдаший мэр Флоренции (нынешний премьер-министр Италии) Маттео Ренци: город и горожане страдают от наплыва автобусных туристов, которые утром выезжают из Рима, приезжают на несколько часов во Флоренцию, просто фотографируются на фоне памятников и уезжают дальше, в Верону или Венецию, не потратив никаких денег во Флоренции и оставляя за собой лишь мусор. Поэтому идея отельеров привлекать в город больше состоятельных туристов нашла у Ренци самый горячий прием.

Так родился проект Firenze Yes Please. Реализовался он уже при преемнике Ренци на посту мэра Флоренции – Дарио Нарделле. Этим летом 11 пятизвездочных отелей Флоренции пригласили журналистов со всего мира в гости, чтобы познакомить их со своей идеей. Представлял проект лично Дарио Нарделла – в стенах исторического Палаццо Веккьо, откуда Медичи на протяжении веков правили Тосканой.

«Мы хотим поднять уровень предложения в культурной сфере для туристов, потому что уверены, что Флоренция – это не “один из” городов, но может предложить своим жителям и гостям по-настоящему уникальный опыт, – сказал мэр. – Мы не думаем, что нужды жителей и туристов различаются очень сильно, я воспринимаю туристов как жителей Флоренции, потому что если мы создаем что-то удобное и эффективное для жителей, это неизменно оценят и гости города. Когда мы приезжаем в другой город, мы хотим увидеть реальную жизнь, почувствовать дух места: прийти на местный рынок, пообщаться с местными жителями, увидеть местные ремесла…» По словам Нарделлы, Firenze Yes Please – это проект, который призван предоставить гостям города такой опыт: «Принцип сходен с изготовлением одежды на заказ: портной шьет вам пиджак в соответствии с вашей фигурой и вашими пожеланиями. Firenze Yes Please также предоставит взыскательным гостям впечатления в культурной, спортивной, гастрономической и прочих сферах в соответствии с их потребностями и пожеланиями».

Идея нашла поддержку не только в мэрии – в проекте Firenze Yes Please согласились участвовать самые известные флорентийские музеи и бренды: Уффици и Опера дель Дуомо, винодельческий дом Marchesi Antinori, шелковая мануфактура Setificio Fiorentino, да и сама мэрия готова распахнуть двери Палаццо Веккьо для частных экскурсий.

Firenze Yes Please Новая галерея музея Уффици готова к приему гостей 1/6 Marchesi Antinori Дегустация в приватной обстановке в новом винном подвале маркиза Антинори обещает стать еще более запоминающейся 2/6 Firenze Yes Please В строительство нового помещения музея Опера дель Дуомо, открывшегося в октябре прошлого года, было вложено 45 млн евро. Площади музея удвоились, и теперь шедевры Донателло, Микеланджело, Андреа Пизано и других мастеров предстали во всем великолепии 3/6 Firenze Yes Please Magnificent – «цифровая опера», созданная Феличе Лимозани и озвученная Андреа Бочелли, демонстрируется в Оружейном зале Палаццо Веккью – одном из немногих помещений дворца, сохранивших первоначальную структуру со времен строительства (1312 г.) 4/6 Firenze Yes Please «Секретная комната» Микеланджело в капелле Медичи, где художник скрывался (и обдумывал новые работы) в 1530 г., после того как Флорентийская республика, которую поддержал Микеланджело, пала. Комнату обнаружили только в 1975 г. Теперь ее открывают только для избранных, но все-таки открывают 5/6 Firenze Yes Please Шелка производства Antico Setificio Fiorentino использовались для отделки, в частности, залов Большого Кремлевского дворца 6/6

В конце сентября - начале октября должен заработать сайт Firenze Yes Please. На нем для гостей отелей-участников будут появляться эксклюзивные предложения, консьержи будут связываться с постояльцами и бронировать предложения для них, если им это покажется интересным.

А в том, что, например, частная экскурсия по закрытой для остальной публики по понедельникам галерее Уффици окажется исключительно интересной, сомневаться не приходится. Ведь гостей ждет, по сути, новый музей. Немец Айке Шмидт, назначенный директором Уффици в прошлом году, развернул бурную деятельность по окончанию реконструкции всемирно известных галерей. Проект удвоения площадей Уффици стартовал еще 10 лет назад, но за это время было выполнено лишь 50% работ. Теперь правительство Италии выделяет музею из своих фондов еще 40 млн евро (в дополнение к уже ассигнованным 18 млн), и Шмидт планирует завершить все работы за четыре года. Из здания Уффици наконец-то выселили все офисы, которые располагались там веками, и после реконструкции площадь музея увеличится с 6000 до 12 000 кв. м. В октябре Уффици открывает новую галерею на освободившихся площадях – в нее, в частности, переедут шедевры Боттичелли. Уже сделанное впечатляет: в новых залах установленно новое светодиодное освещение (бликов на картинах нет абсолютно), а сами картины развешаны намного свободнее, что облегчает доступ к ним и, как следствие, удовольствие от созерцания. Следом Шмидт обещает открывать новые галереи (для постоянных экспозиций) каждые полгода, а зимой появится первая в истории Уффици галерея для временных выставок – с отдельным входом, чтобы сократить очереди. Увеличивая площади музея, руководство Уффици одновременно увеличивает и его пропускную способность – за счет новых лестниц и проходов.

Ждет гостей Firenze Yes Please и одна из самых известных винодельческих компаний Италии - Marchesi Antinori. Маркиз Пьеро Антинори потратил 11 лет и 80 млн евро, чтобы возвести неподалеку от родной Флоренции многоэтажный (но спрятанный в холме) комплекс Antinori nel Chianti Classico, объединивший винодельню, винные подвалы, ресторан, офисные помещения и выставочные пространства. Антинори предлагает участникам Firenze Yes Please частные экскурсии и дегустации в своих подвалах. «Проект поддерживает высококачественный туризм, что жизненно важно для такого города, как Флоренция, который должен оставаться символом совершенства», – объясняет маркиз свое участие в Firenze Yes Please.

Помимо культурно-гастрономической программы для состояльных гостей Флоренции есть и еще один крючок – шопинг.

«Перед Рождеством люди отправляются на шопинг в Милан. Удивительно, но иностранные туристы не знают, что высокая мода родилась во Флоренции в 1929 г. и что здесь и по сей день можно делать прекрасный шопинг. Cavalli, Gucci, Ferragamo, Cervino, Ricci, Pucci – это все флорентийские имена, – говорит один из инициаторов Firenze Yes Please, генеральный менеджер Four Seasons Hotel Firenze Патрицио Чиполлини. – А в результате и имидж Флоренции в глазах самых взыскательных гостей будет совершенно иной! И мы создадим у них желание вернуться во Флоренцию вновь – потому что за один приезд увидеть все абсолютно невозможно. Мы начнем с Флоренции, но хотим расшириться и на Тоскану, где находятся виллы и виноградники наших знаменитых винодельческих домов. Ведь они не открыты для публики, и их посещение может стать совершенно уникальным опытом, красота там необыкновенная!»