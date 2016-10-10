Как пообедать в самых дорогих ресторанах Москвы за 1500 рублей

До 31 октября проходит Московский гастрономический фестиваль, специально для которого столичные шефы составили дегустационные сеты стоимостью 1500 руб. Такие сеты представляют собой гастрономическую визитную карточку шефа, считает учредитель фестиваля Игорь Губернский. По условиям фестиваля сет должен состоять минимум из трех блюд (чаще всего это закуска, основное блюдо и десерт) и быть «полноценным» - то есть после него не должно быть ощущения, что чего-то не хватило, поясняет Губернский. При этом многие шефы включают в сеты по четыре или пять позиций.

Для потенциальных гостей гастрономический фестиваль - возможность расширить гастрономический кругозор, познакомиться с новыми ресторанами. Для ресторанов это шанс увеличить аудиторию, рассказать о себе, говорит шеф-повар ресторана Fumisawa Sushi Джун Кондо. «У нас достаточно небольшой ресторан, всего лишь 30 посадочных мест, наши гости - это знатоки японской кухни. В фестивале команда ресторана и я решили поучаствовать (Fumisawa sushi присоединился к фестивалю впервые. - «Ведомости»), чтобы дать более широкому кругу людей возможность попробовать настоящую японскую кухню по доступной цене. Например, мы включили в сет наш фирменный ролл, который, если заказывать его по меню, стоит 1800 руб.», - продолжает Кондо.

Чаще всего шефы формируют сеты из своих знаковых блюд или придумывают что-то специально для фестиваля. «Отель «Балчуг Кемпински Москва» принимает самое активное участие в Московском гастрономическом фестивале начиная с года основания проекта. Для каждого фестивального сезона мы стремимся создать меню, в котором сочетались бы наши кулинарные традиции и яркие инновации, сезонность ингредиентов и изящность подачи. Отелю важно подготовить меню, которое пришлось бы по вкусу представителям самых широких гастрономических и культурных взглядов. Несмотря на специальную фиксированную цену, в приготовлении блюд мы задействуем только премиальные продукты: дальневосточную рыбу, баранину высшего качества, астраханскую икру высшего сорта, а также овощи и фрукты, доставляемые из фермерских хозяйств», - комментирует шеф-повар отеля Максим Максаков.

К фестивалю присоединились 100 ресторанов. «Ведомости» выбрали участников с самым высоким средним чеком

White Rabbit В фестивальном сете White Rabbit - единственного российского ресторана в топ-20 рейтинга The World’s Best Restaurants - пять позиций, все они из авторского сета Владимира Мухина « Вперед в прошлое! 1/13 «Балчуг Кемпински Москва» В этом году шеф «Балчуг Кемпински Москва» добавил в фестивальный сет акценты из натурального золота и представил меню для дегустации во всех ресторанах и барах отеля. На фото: конфи из шоколадной хурмы с осенним cорбе и мармеладом из лаванды 2/13 Kodo Ресторан Kodo планировали открыть к началу фестиваля, но немного не успели, поэтому сейчас сет-меню подают в зале ресторана «Прекрасное общество», с которым Kodo делит помещение. Сет стартует тартаром из японской говядины вагю с черной икрой и трюфелем и включает пять блюд (на фото) 3/13 Megu Предложение Megu включает четыре блюда: морепродукты и молодую кукурузу в японских рисовых крекерах «окаки» (на фото) 4/13 Fumisawa Sushi Сет Fumisawa Sushi составлен из хитов ресторана . На фото: флан из зеленого чая 5/13 Savva Десерт из сета ресторана Savva - «Прибалтийский банан» 6/13 «Буйабес» Сет ресторана «Буйабес» состоит из четырех перемен и включает главное предложение ресторана - буйабес 7/13 Uilliam’s В Uilliam’s сет открывает тыквенный суп с воздушным рисом и креветками 8/13 Le Restaurant Дегустационный сет Le Restaurant демонстрирует самые популярные блюда ресторана 9/13 Anatoly Komm for Raff House В этом году в фестивале снова участвует один из самых знаменитых российских шефов - Анатолий Комм. В его сете в Anatoly Komm for Raff House три блюда и комплимент 10/13 Quadrum Сет-меню для фестиваля в ресторане Quadrum отеля Four Seasons подготовили бренд-шеф отеля Давид Эммерле и новый шеф-повар Quadrum Элиас Каскили 11/13 «Ритц-Карлтон» В отеле «Ритц-Карлтон» сет подают в Cafe Russe, в предложении три блюда 12/13 Semifreddo Semifreddo - постоянный участник фестиваля, в этом году ресторан представил сет из трех блюд 13/13

Фестиваль в этом году проходит в 12-й раз. В начале его работы владельцев и управляющих ресторанов приходилось уговаривать, не все понимали, зачем им нужно участвовать. Но в последние три-четыре года ситуация стала меняться - и популярность сет-меню растет и у гостей, и рестораторов. В прошлом году за время фестиваля было продано около 38 000 сетов, уточняет Губернский. Интерес к фестивалю подтверждают и рестораторы. Например, по словам Максакова, сет в «Балчуге» заказывают и российские, и иностранные гости, а количество заказанных сетов растет с каждым годом, в «Прекрасном обществе» (ресторан-участник фестиваля в 2015 г.) в прошлом году продали больше 1800 сетов, в White Rabbit в некоторые дни заказывают по 100 фестивальных предложений.

Сейчас в фестивале участвуют 100 ресторанов - и это все-таки много, признают организаторы. В следующем году их число думают сократить. Во-первых, так гостям будет проще ориентироваться в предложении. Во-вторых, если рестораторы будут знать, что число участников ограничено, это поднимет уровень фестиваля и сделает его более интересным. К тому же сами шефы ценят соревновательный дух и будут только рады, что участие в фестивале не формальное, а пусть и с небольшим, но конкурсом, уверен Губернский.