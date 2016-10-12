В Екатеринбурге показали результаты пятой Dance-платформы молодых хореографов

Dance-платформа – лаборатория для начинающих хореографов – была одной из первых новаций, предложенных в Екатеринбурге балетным худруком Вячеславом Самодуровым. Пять лет назад он сам не слишком отличался от тех, кого пригласил набраться опыта в репетиционных залах одного из старейших отечественных театров. Первая Dance-платформа революцию не произвела, золотую жилу хореографов не открыла, но заинтересовала несколькими именами. И каждый год с тех пор дарила надежды и разочарования. Параллельно екатеринбургский опыт по-разному трансформировали в обеих балетных столицах.

Пятая Dance-платформа по условиям не отличалась от предыдущих: заявка на видео, отбор и предложение девяти участникам приехать в сентябре на две недели в Екатеринбург, выбрать артистов из состава местной труппы и поставить специально для них небольшой номер.

В первую очередь удивили сами екатеринбуржцы, которых в финале оказалось сразу трое. За профессиональную модель они взяли своего худрука – при разности опыта и темпераментов троица дружно работает в неоклассическом стиле и увлечена теми трансформациями, которые позволяет соединение академического балета с contemporary в его чисто танцевальном варианте. И если для начинающего солиста Семена Косыгина значимым оказалось само попадание в финальную часть проекта, то Константин Хлебников в «Прелюде № 10» обратил на себя внимание работой с непростой музыкой Блуменфельда и умением облечь в запоминающуюся театральную форму стандартный набор страданий. Игорь Булыцын, до этого уже дважды участвовавший в Dance-платформе, тоже представил неоклассический по сути дуэт «Погружение». На поиске собственной лексики он не остановился – номер выделяется пониманием природы хореографии, особых выразительных возможностей, которые дает телесность и отсутствие слова. Как ни парадоксально, это уникально редкое качество для сегодняшних хореографов, и на нынешней платформе его продемонстрировала также студентка Вагановской академии из Петербурга Софья Лыткина, запомнившаяся и в прошлом году. Ее «Прелюд» на музыку Рахманинова был очень красив по форме (в исполнительницы она выбрала Ларису Люшину и Елену Сафонову) и многозначен, когда в диалоге пуантовой балерины и босоногой танцовщицы можно было увидеть человека и душу, возвышенное и земное, силу и слабость, юность и зрелость.

Прорастание Участник самой первой платформы Константин Кейхель теперь регулярно возвращается в Екатеринбургский оперный на новые постановки. Вслед за ним пополнить репертуар театра Самодуров предложил Лыткиной и Булыцыну. Премьера их одноактовок намечена на конец нынешнего сезона.

Другой петербуржец – Илья Живой из Мариинского театра представил Екатерину Сапогову и Александра Меркушева, главных героев недавней премьеры «Ромео и Джульетты», не в романтическом па-де-де, а в номере, имеющем юмористическую окраску, что для балета редкость. Его работа на фоне упоительно страдающих молодых хореографов – глоток свежего воздуха, еще и отмеченный сотрудничеством с современным композитором Кириллом Рихтером.

Давно работающий в Испании Кирилл Радев, выпускник Вагановской академии, и Артем Беляков из Большого театра имеют разный стаж в постановочной работе, но оба обращают на себя внимание тем, что видят свою задачу не в соединении движений, а в создании на сцене своего мира, пусть и существующего сиюминутно. Начинающий Беляков выбрал для этого музыку Элгара, драматичную проекцию на заднике, пуанты и красоту фактуры ведущих солистов Елены Шариповой и Ильи Бородуллина в номере Sospiri. Опытный Радев подготовил графичную проекцию, которую встроил в двигающиеся занавесы, создав игру плоскостей, выбрал музыку Бетховена и придумал босоногий квартет Silentium для Мики Нисигути, Алексея Селиверстова, Томохи Терады и Михаила Хушутина, в котором показал и возможности молодого поколения солистов, и собственное композиционное мастерство, и умение создать настроение чисто хореографическими средствами.

Нынешняя Dance-платформа, хотя и не сопровождавшаяся празднованием первой полукруглой даты, оказалась наградой за терпение тем, кто в течение пяти лет наблюдал не всегда захватывающие дебюты: хореографы, несмотря на сверхскоростную жизнь, растут по-прежнему медленно – как при Людовике XIV.

Екатеринбург