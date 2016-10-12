Пушкинский музей показал «Искусство жить»

Громоздкое название «Искусство жить. Интерьер бюргерского дома в Голландии эпохи расцвета» дали выставке камерной, уютной. Ее кураторы – младшие научные сотрудники отдела искусства старых мастеров Полина Могилина и Ирина Скобцова составили экспозицию со всей серьезностью, стараясь, как говорят о школьных сочинениях, полно раскрыть тему.

Оттого что экспозиция наполнена предметами, изображенными на картинах, – старинным ковром, кубком, изразцами с кобальтовым рисунком, внушительным шкафом и даже атласной туфлей из частной коллекции, – произведения художников отодвигаются на второй план. Материальный мир побеждает иллюзорный, хотя призван его аранжировать.

Оттого кажется, что абсолютных живописных шедевров на выставке нет, несмотря на то что все картины принадлежат художникам, известным истории искусства, а одна написана пленительным мастером золотого века голландской живописи – Питером де Хохом. Видимо, выставка так и задумана, что главная функция у нее не эстетическая, а познавательно-просветительская. Хотя никакая туфля не волшебна, в отличие от куска холста или доски, на котором масляными красками создан целый мир, в данном случае домашний.

Максим Стулов / Ведомости 1/7 Максим Стулов / Ведомости 2/7 Максим Стулов / Ведомости 3/7 Максим Стулов / Ведомости 4/7 Максим Стулов / Ведомости 5/7 Максим Стулов / Ведомости 6/7 Максим Стулов / Ведомости 7/7

Все 11 картин XVII в., собранных на выставку из четырех музеев (ГМИИ, Эрмитаж, Музей изящных искусств Будапешта, Музей Дортрехта), представляют домашние интерьеры и события, в них происходящие. Сюжеты записаны в названиях: «Материнские заботы» изобразил де Хох, «Девушку за вышиванием» – Габриэл Метсю, «Старушку у камина» – Якоб Врел. «Игра в шахматы» Корнелиуса де Мана воспроизводит победу женщины в чепце над длиннокудрым мужчиной в сиреневом шелковом халате на фоне прикрытой пологом постели и висящей на стенке шкафа лютни. Шахматная доска стоит на столе, покрытом ковром, у камина сидит кошка.

Каждая картина – сценка, но обаяние живописи важнее сюжета. В «Комнате в голландском доме» Питера Янсенса Элинга повернувшаяся к нам спиной служанка подметает пол, но дело не в ней, а в свете, льющемся из окон и оставляющем блики на стенах, в перекличке красного в занавесках и обивке стульев, в тенях, которые они отбрасывают.

До 10 января