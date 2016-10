Сингапур признали лучшим направлением для круизов, Саутгемптон – лучшим портом

С октября 2016 г. в Сингапуре будут базироваться лайнеры компании Royal Caribbean International, в том числе флагман Ovation of the Seas (на фото)

Вручены премии Seatrade Cruise Awards за 2016 г. «Лучшим направлением для круизных путешествий» вновь был признан Сингапур - это вторая награда за три года номинирования. В 2015 г. круизный пассажиропоток в Сингапуре вырос на 14% по сравнению с предыдущим годом.

«Совет по туризму Сингапура продолжит работу по поиску новых возможностей и развитию Юго-Восточной Азии в качестве приоритетного круизного региона, – сказала директор департамента круизных путешествий совета по туризму Сингапура Энни Чанг. – В ознаменование 50-летнего юбилея АСЕАН в следующем году мы запустим кампанию под названием VisitASEAN@50, направленную на привлечение большего количества гостей к круизам по Юго-Восточной Азии».

С октября 2016 г. крупнейшая круизная компания Royal Caribbean International начинает в Сингапуре свой самый долгий в истории круизный сезон: три лайнера компании - Mariner of the Seas, Voyager of the Seas и флагман Ovation of the Seas - будут базироваться в порту города-государства в течение восьми месяцев. В течение сезона будет произведено 55 рейсов, которые привлекут в Сингапур и Юго-Восточную Азию около 200 000 гостей.

В шорт-лист номинации «Лучшее направление для круизных путешествий» также вышли Балтийское море (Cruise Baltic) и Великие озера США (The Great Lakes Cruise Region).

В номинации «Лучший порт» победил порт Саутгемптона, обошедший порт Тенерифе и круизный терминал Kai Tak Гонконга. Порт Саутгемптона – один из наиболее загруженных и эффективных глубоководных морских портов Великобритании, он принимает как круизные, так и грузовые суда.

Seatrade Cruise Awards – профессиональная премия, ее проводит компания Seatrade Cruise Med, организатор профильных выставок, конгрессов, конференций и форумов, посвященных индустрии круизов. Премия определяет лучших в отрасли, награды вручаются в восьми номинациях. Для участия нужно заполнить заявку на сайте, одна компания может быть представлена одновременно в нескольких номинациях, но победители прошлого года к участию не допускаются. Подача заявки бесплатна для всех, подчеркивают организаторы.