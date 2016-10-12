Виктория Бэкхем и Estee Lauder создали коллекцию декоративной косметики

Дизайнер Виктория Бекхэм и Estee Lauder выпустили линию декоративной косметики. В коллекцию вошли 11 продуктов для макияжа, как говорит Бэкхем - то, чем пользуется она сама: тональное средство с эффектом сияния, два вида пудры, карандаши для глаз и тени разных текстур, карандаши для губ, помады и блески. «Люди часто спрашивают меня, какие вещи женщине обязательно нужно иметь в своем гардеробе, как найти свою «базу», ключевые вещи. И я думаю, что с макияжем людям важно то же самое: найти свои ключевые продукты, самые главные. И я считаю, что создала коллекцию, которая включает как раз такие средства», - рассказывает Бэкхем о результате своей работы. Ориентировочная цена на продукты коллекции: от 2 700 руб. (карандаш для глаз) до 7 500 руб. (палетка теней для век).

Вместо традиционного для декоративной косметики сегментирования на тональные средства, средства для макияжа глаз и губ коллекция Бэкхем разделена на образы, для создания которых рекомендованы определенные продукты. Образов четыре, они названы в честь значимых для дизайнера городов: Лондон, Лос-Анджелес, Нью-Йорк и Париж. Предполагается, что косметические средства, рекомендуемые для создания каждого образа, лучше всего соечтаются между собой по цвету и по текстурам. При этом часть продуктов используется для создания нескольких образов.

Estee Lauder Образ «Париж» 1/5 Estee Lauder Образ «Лос-Анджелес» 2/5 Estee Lauder Образ «Лондон» 3/5 Estee Lauder Образ «Нью-Йорк» 4/5 Estee Lauder Коллекция Victoria Beckham for Estee Lauder выпущена лимитированным тиражом 5/5

Коллекция Victoria Beckham for Estee Lauder выпущена лимитированным тиражом. 13 сентября она поступила в продажу в США. В России коллекция с 14 октября представлена на сайте Estee Lauder, с 15 октября она постепенно будет появляться в розничных магазинах. Дистибуция коллекции ограничена ЦУМом, Articoli, а также флагманскими магазинами сетей «Рив Гош» и «Иль де Боте».