Выставка Леонида Сокова рассредоточена по нескольким залам Третьяковской галереи

Леонид Соков и сам классик, прочно вписавшийся в историю советского искусства, правда, в протестном его изводе. Спору нет, он и сейчас в бодрой творческой форме, что подтверждают его новые работы, показанные на открывшейся в Третьяковской галерее на Крымском Валу выставке «Незабываемые встречи». Но все же пока в коллективной памяти прочно застряло одно его произведение как образцово соц-артовское – «Встреча двух скульптур», – состоящее из солидного соцреалистического Ленина и худосочного модернистского «Шагающего человека» Альберта Джакометти.

Сам Соков в заключающей выставку работе «Кто что изобрел» – списке достижений художников его круга и поколения – приписывает себе еще одно достижение: «Сталин и Мерилин». Но не уточняет, какое именно из изображений советского вождя с американской актрисой из многих им сделанных имеет в виду. Очевидно, что отмечен сам сюжет, парадоксально соединяющий несоединимое, а это главный прием художника. Надо сказать, что в этом своем списке Соков не ко всем щедр. Например, единственной заслугой Ильи Кабакова, самого знаменитого из коллег-ровесников, считает изобретение мухи (без кавычек), а вот Оскару Рабину в зачет ставятся «Паспорт», «Бутылка водки» и «1 рубль».

Но выставка «Неожиданные встречи» построена так, что Соков сравнивает себя не с современниками, а с предшественниками – его произведения расположены в залах русского модернизма, авангарда, махрового соцреализма и гуманистического реализма. Причем начинается выставка с гипсового анекдота – грубо вылепленная рука лежит на женском бюсте, называется композиция: «Взялся за грудь – говори что-нибудь». Шутить, и век шутить – Соков не устает зубоскалить, впрочем, первая работа сразу предлагает настроиться не слишком серьезно, намекает на игру, а не на торжественное подведение творческих итогов. Хотя автору исполнилось 75 лет и выставляется он в главном музее русского искусства. В некоторых залах шутки его работают, в других кажутся необязательными.

Еще современники На вопрос, кого еще из современных художников собирается показать Третьяковская галерея, ее директор Зельфира Трегулова ответила, что на очереди выставка Игоря Шелковского, а в 2018 г. намечен большой показ работ Ильи Кабакова.

Рядом с самой одиозной советской картиной «И. В. Сталин и К. Е. Ворошилов в Кремле» Александра Герасимова (народное название – «Два вождя после дождя») скульптурная встреча Ленина и Джакометти очень к месту, встала как родная, работает на снижение пафоса. А инсталляция из усатого истукана в сапогах и френче, осматривающего множество моделей классических модернистских скульптур, очень удачно расположена перед огромным окном с видом на Москву. И кажется такой искусственной мелочью, детской забавой на фоне вечного неба. Поскольку для завзятого шутника не должно быть ничего святого, гримаса состроена и самому «Черному квадрату» Малевича – не вполне, кажется, внятная. Зато в скучном зале с деревенскими пейзажами (да простят меня поклонники картин родной природы) пень и берестяная картина Сокова очень веселят.

Кроме ожидаемых анекдотических произведений, состоящих из фирменных сопоставлений и подмен, вроде кованой «Двуглавой вороны в «Летатлине» или железного медведя, вписанного в витрувианский круг, есть на выставке неожиданно лирические произведения, прежде всего анималистические. Соков, оказывается, с детства поклонник Василия Ватагина и в зале с его скульптурой поместил своих зверей, иногда вполне милых, но и парадоксально составных – вроде похожего на автоматическое ружье волка с лезвием от топора в пасти.

Считается, что внедрение современного автора в залы постоянной экспозиции привлекает к ней посетителей. Возможно, кто-то придет в залы на Крымском именно на выставку Сокова, но даже тем, кто увидит внедренные объекты среди классических произведений случайно, неожиданная встреча понравится. Потому что нельзя долго оставаться серьезным, искусство ведь, в сущности, прекрасная игра, и пафос ее иногда хочется, а часто и очень надо снизить. Нельзя же слишком доверять иллюзии.

До 13 ноября