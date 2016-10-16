Культура
Статья опубликована в № 4183 от 17.10.2016 под заголовком: Спиноцца виновата

Александр Белоусов написал и поставил в Электротеатре «Станиславский» оперу «Маниозис»

Ему удалось превратить каталог приемов современного театра в гармоничное произведение
На вид «Маниозис» эклектичен, на слух – един
На вид «Маниозис» эклектичен, на слух – един
Олимпия Орлова

Спектакль Белоусова – одна из первых премьер на только что открывшейся Малой сцене Электротеатра «Станиславский», он без проблем вписывается и в эстетику театра в целом, и в мегапроект Бориса Юхананова «Золотой осел», частью которого является, и в афишу фестиваля-школы современного искусства Territoriя, и во все текущие передовые тренды театра последних десятилетий.

Здесь есть и авторские ремарки, читаемые вслух (либретто написал Андрей Ирышков), и вкрапления философского текста (сквозь спектакль тянутся аксиомы и теоремы из «Этики» Бенедикта Спинозы), и согласные, пропеваемые на равных правах с гласными (вспоминаются показанные здесь же «Сверлийцы», часть вторая, Бориса Филановского), и стиральная машина в качестве аккомпанирующего музыкального инструмента, и подзвученный через микрофон железный котел, по которому скребут смычками и железками (привет Хайнеру Геббельсу). А псевдобарочные одеяния (художник по костюмам Анастасия Нефедова) соседствуют с пластиковой тарой со склада.

Электротеатр «Станиславский» сделал из осла слона

Здесь актеры играют не друг на друга, а в зал, как принято в постдраматическом театре. Их профессиональные специализации тоже более чем типичны для современной сцены: в ансамбль входят актриса (Светлана Мамрешева), певец (Сергей Малинин), певец-перформер (Алексей Коханов), пианист-манекенщик (Кирилл Широков) и дирижер-драгдилер (Владимир Горлинский) – последние двое в жизни композиторы. Никаких зазоров между ними нет: универсализм в навыках – ныне обязательная составляющая любой театральной профессии.

Менее обязателен в такой поэтике нарратив, а он все-таки есть, хоть и минимальный: в первом акте сюжетная часть сводится к тому, что герой, нейтрально называемый Протагонистом, дожидается разносчицу пиццы, а за его спиной ходит бумажный месяц. Когда разносчица приходит, Протагонист насилует ее и душит. Натурализма нет: сцена с летальным исходом решена условно-пластически (хореограф Альберт Альбертс). По завершении расправы на сцене остается коробка из-под пиццы с логотипом фирмы Spinozza. Во всем случившемся виновата пицца, и ее шлют в жопу.

Ученый в исполнении Александра Пантелеева дирижирует лабораторией, как оркестром
Электротеатр «Станиславский» показал 62 способа подпереть голову рукой
Знаменитый немецкий режиссер Хайнер Гёббельс предпринял остроумную попытку представить мысль как действие

Во втором акте тот же суровый Протагонист держит пойманного драгдилера привязанным к стулу и с заклеенным ртом – тот мычит и ругается сквозь налипуху, и нетрудно догадаться, какими именно словами, но при этом дирижирует на 6/4. Перед зрителем выкладываются красивые, как в ресторане, орудия пытки. Но жестокой сцены не следует: выясняется, что это не тот драгдилер, и пытать его бессмысленно. Тем временем сценограф Степан Лукьянов спускает с колосников полную луну, и выходит, что прошел целый месяц.

Все это время зритель гадает, кто такой еще один мужчина, постоянно присутствующий на сцене. Из программки (а не из происходящего) выясняется, что это неудачливый писатель, а Протагонист – его герой, вышедший из-под контроля и оказавшийся маньяком. Из той же программки можно узнать, что погибшая девушка – это Диотима, героиня Платона, которого вместе читали Спиноза и Белоусов. Этим и подобным построениям достает ума и вкуса, но главное все же не они, а то чувство ритма и меры, которого постановщик-композитор достигает в спектакле.

В оперном сериале «Сверлийцы» что-то завертелось

Музыка Белоусова, выпускника Киевской консерватории, напоминает пустой графический лист, на который в редких местах нанесены короткие линии. Так, тишину, когда умолкают стиральная машина и кофеварка, прочерчивают лаконичные вокальные фразы, пропеваемые вполголоса, как в «Пеллеасе» Дебюсси, только звучат они на немецком языке, что автоматически увязывает образы с самыми разными объектами немецкой культуры. Композитор апеллирует к ранней опере, где выразительность текста еще не была поглощена музыкой. Русский перевод, произносимый прозой, виртуозно вписывается в партитуру: пение и речь в ансамблях не контрастируют, но образуют деликатную полифонию. Вертикаль возникает изредка, когда активизируется редкий рояль, но и она не разрушает целого.

В сюжете с убийством экспрессия оказалась спектаклю не нужна: взамен композитор-режиссер осторожно выстроил из многих элементов, звуковых и зрительных, чаще всего далеких от оригинальности, гармоничную форму со звучащей архитектоникой. В одном лишь он картинно отступил от норм современного театра, обрамив спектакль открытием и закрытием занавеса. В начале каждого акта из-за кулис появляется сумрачный человек, который пристегивает полу занавеса к стене. Эту роль Белоусов отвел самому себе.

Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике