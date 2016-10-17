Дуглас Коупленд стал автором выставки Lexus Hybrid Art

Статья опубликована в № 4183 от 17.10.2016 под заголовком: Будущее не сложилось

Выставка Lexus Hybrid Art проходит в нашей стране шестой год, на ней показывали видеоарт Билла Виолы, британский дуэт Тим Ноубл и Сью Вебстер, давно работающих в Европе Вадима Фишкина и Георгия Пузенкова, активных российских художников нового поколения Дмитрия Морозова, Дмитрия Каваргу и многих других – как мировых арт-знаменитостей, так и менее известных авторов, чьи работы немыслимы без новых технологий. Пафос компании и современного искусства, по мнению устроителей, совпадает – постоянное движение вперед и исследования новых пространств.

В этом году выставка впервые проводится в Петербурге, и ее площадкой стал недавно открытый после масштабной реконструкции центральный выставочный зал «Манеж», где развернута инсталляция под названием «Предвосхищение. Конструктор будущего». Ее автор, канадец Дуглас Коупленд, больше известный своими книгами, многие из которых, начиная с выпущенного в 1991 г. романа «Поколение Икс», были переведены на русский, регулярно выступает и как художник – на этот раз вместе с бразильским куратором и кинодокументалистом Марселло Дантасом.

По сторонам затемненного пространства зала расположены сцены, на которых представлены шесть пар персонажей – это ученые, спортсмены, танцующая молодежь, рабочие, ковбои, космонавты. Каждая такая сцена связана с определенным цветом из компьютерной палитры и по мысли авторов инсталляции должна символизировать одну из сторон творчества. Все время работы выставки нанятые перформеры будут двигаться под музыку и протягивать зрителям картонные бруски разных цветов, из которых те смогут создавать меняющийся и растущий объем в центре зала. Дуглас Коупленд так описывает свою идею: «Со временем очертания городского ландшафта меняются, и через две недели мы обнаруживаем результат. Этот ландшафт представляет собой зацементированный опыт – интеллектуальный коралловый риф. Пародоксальная, непредсказуемая и пробуждающая вдохновение структура, способная рассказать нам о том, какое оно, будущее, – и каким оно может быть».

Впрочем, практика коллективного построения будущего, так хорошо знакомая нашим соотечественникам едва ли не на генетическом уровне, сразу же внесла свои коррективы в прекраснодушные замыслы художника: уже в первый день яркие кубики оказались склеенными в бесформенную кучу.