Досуг
Статья опубликована в № 4183 от 17.10.2016 под заголовком: Будущее не сложилось

Дуглас Коупленд стал автором выставки Lexus Hybrid Art

Канадский писатель-художник предложил угадать будущее
Новые технологии делают реальность красочней
Новые технологии делают реальность красочней
Евгений Егоров / Ведомости

Выставка Lexus Hybrid Art проходит в нашей стране шестой год, на ней показывали видеоарт Билла Виолы, британский дуэт Тим Ноубл и Сью Вебстер, давно работающих в Европе Вадима Фишкина и Георгия Пузенкова, активных российских художников нового поколения Дмитрия Морозова, Дмитрия Каваргу и многих других – как мировых арт-знаменитостей, так и менее известных авторов, чьи работы немыслимы без новых технологий. Пафос компании и современного искусства, по мнению устроителей, совпадает – постоянное движение вперед и исследования новых пространств.

На выставке «Создавая чувства» можно получить неожиданные впечатления

В этом году выставка впервые проводится в Петербурге, и ее площадкой стал недавно открытый после масштабной реконструкции центральный выставочный зал «Манеж», где развернута инсталляция под названием «Предвосхищение. Конструктор будущего». Ее автор, канадец Дуглас Коупленд, больше известный своими книгами, многие из которых, начиная с выпущенного в 1991 г. романа «Поколение Икс», были переведены на русский, регулярно выступает и как художник – на этот раз вместе с бразильским куратором и кинодокументалистом Марселло Дантасом.

По сторонам затемненного пространства зала расположены сцены, на которых представлены шесть пар персонажей – это ученые, спортсмены, танцующая молодежь, рабочие, ковбои, космонавты. Каждая такая сцена связана с определенным цветом из компьютерной палитры и по мысли авторов инсталляции должна символизировать одну из сторон творчества. Все время работы выставки нанятые перформеры будут двигаться под музыку и протягивать зрителям картонные бруски разных цветов, из которых те смогут создавать меняющийся и растущий объем в центре зала. Дуглас Коупленд так описывает свою идею: «Со временем очертания городского ландшафта меняются, и через две недели мы обнаруживаем результат. Этот ландшафт представляет собой зацементированный опыт – интеллектуальный коралловый риф. Пародоксальная, непредсказуемая и пробуждающая вдохновение структура, способная рассказать нам о том, какое оно, будущее, – и каким оно может быть».

Выставка Lexus Hybrid Art отлично смотрится на ВДНХ

Впрочем, практика коллективного построения будущего, так хорошо знакомая нашим соотечественникам едва ли не на генетическом уровне, сразу же внесла свои коррективы в прекраснодушные замыслы художника: уже в первый день яркие кубики оказались склеенными в бесформенную кучу.

Preloader gallery
Впервые за семь лет выставка сменила локацию - с Москвы на Петербург. Тема выставки в этом году - «Предвосхищение. Конструктор будущего». Куратором Lexus Hybrid Art-2016 стал режиссер-документалист Марселло Дантас
Е. Егоров / Ведомости
Впервые за семь лет выставка сменила локацию - с Москвы на Петербург. Тема выставки в этом году - «Предвосхищение. Конструктор будущего». Куратором Lexus Hybrid Art-2016 стал режиссер-документалист Марселло Дантас
1/10
Автор этого года - канадский писатель, дизайнер и публицист Дуглас Коупленд. Он стал известным после выхода дебютного романа Generation X
Е. Егоров / Ведомости
Автор этого года - канадский писатель, дизайнер и публицист Дуглас Коупленд. Он стал известным после выхода дебютного романа Generation X
2/10
Пространство выставки разделено на шесть зон-сцен. На сценах находятся персонажи, которые по замыслу автора представляют человеческую энергию и должны пробуждать вдохновение: спортсмены, ковбои, рабочие, учёные, космонавты и любители вечеринок
Е. Егоров / Ведомости
Пространство выставки разделено на шесть зон-сцен. На сценах находятся персонажи, которые по замыслу автора представляют человеческую энергию и должны пробуждать вдохновение: спортсмены, ковбои, рабочие, учёные, космонавты и любители вечеринок
3/10
Каждая сцена окрашена в свой цвет. Сцены работают поочередно в произвольной последовательности в зависимости от специально подобранного плейлиста
Е. Егоров / Ведомости
Каждая сцена окрашена в свой цвет. Сцены работают поочередно в произвольной последовательности в зависимости от специально подобранного плейлиста
4/10
Когда кончается музыкальный трек, актеры передают зрителям элементы конструктора, сделанные из бумаги геометрические фигуры разных цветов. Зрители складывают их в инсталляцию и при помощи клея прикрепляют друг к другу
Е. Егоров / Ведомости
Когда кончается музыкальный трек, актеры передают зрителям элементы конструктора, сделанные из бумаги геометрические фигуры разных цветов. Зрители складывают их в инсталляцию и при помощи клея прикрепляют друг к другу
5/10
Весь процесс снимается на видео, через две недели можно будет увидеть результат
Е. Егоров / Ведомости
Весь процесс снимается на видео, через две недели можно будет увидеть результат
6/10
По замыслу Коупленда должен получиться «зацементированный опыт - интеллектуальный коралловый риф»
По замыслу Коупленда должен получиться «зацементированный опыт - интеллектуальный коралловый риф»
7/10
Будущее - это не приговор, оно - приключение, которого стоит ожидать с тем нетерпением, с каким мы предвкушаем путешествие в Австралию, говорит Коупленд
Е. Егоров / Ведомости
Будущее - это не приговор, оно - приключение, которого стоит ожидать с тем нетерпением, с каким мы предвкушаем путешествие в Австралию, говорит Коупленд
8/10
Один из самых неочевидных и любопытных аспектов работы Коупленда (на фото) - это ситуация коллективного эксперимента и интерактивного перформанса, считает Дантас. По его мнению, суть всех работ Коупленда - вечная молодость
Е. Егоров / Ведомости
Один из самых неочевидных и любопытных аспектов работы Коупленда (на фото) - это ситуация коллективного эксперимента и интерактивного перформанса, считает Дантас. По его мнению, суть всех работ Коупленда - вечная молодость
9/10
Выставка Lexus Hybrid Art продолжится с 12 по 25 октября в Центральном выставочном зале «Манеж»
Е. Егоров / Ведомости
Выставка Lexus Hybrid Art продолжится с 12 по 25 октября в Центральном выставочном зале «Манеж»
10/10
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике